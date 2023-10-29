В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль

На фоне планов Израиля отозвать дипломатов из Турции в Анкаре сообщили об их отсутствии в стране

Tекст: Антон Антонов

Источник РИА «Новости» заявил, что сейчас в Турции израильских дипломатов нет. Все представляющие Израиль дипломаты, в том числе посол, покинули страну 19 октября, сообщил источник, пояснив, что соответствующую ноту о планах дипломатов МИД Турции получил 18 октября.

Отмечается, что причиной такого шага стали соображения безопасности, а не дипломатический конфликт. «Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», – сказал источник.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником». Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана. О том, что израильские дипломаты покинут Турцию сообщалось на прошлой неделе на фоне акций в поддержку Палестины, которые проходили в турецких городах.