Мастер спорта России по шорт-треку Денисов погиб в зоне СВО

Варлей объяснила свои слова о спецоперации

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».