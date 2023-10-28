Лавров: Запад вырастил из Украины монстра

Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России отметил, обострение палестино-израильского конфликта вынудило Запад задуматься об обеспечении интересов безопасности в целом, а не только о нанесении России поражения на Украине, поскольку, как считает Лавров, Ближний Восток действительно важен для национальной безопасности США, передает БелТА.

По словам Лаврова, украинцы покусились на саму историю России, ее язык и образование, а действия Запада, затеянные против России через истребление всего русского на Украине, и превращение Киева в послушный неонацистский инструмент обречены на провал.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, но Вашингтон продолжает науськивать Киев.

До этого Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.