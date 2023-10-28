Офицера Рогвардии обвинили в махинациях при организации защиты Крымского моста

Коммерсант: Офицера Росгвардии обвинили в неправомерном расходовании бюджетных средств и снижении защиты Крымского моста

Tекст: Вера Басилая

Следствие считает, что полковник потратил почти на 400 млн рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые не подходили по характеристикам для борьбы с беспилотниками. Испытания показали, что комплексы не способны подавлять радиосигналы дронов. В результате, по версии следователей, Крымский мост в условиях СВО остался без защиты, пишет «Коммерсант».

По данным следствия, в 2020 году Росгвардия должна была купить два комплекса для защиты моста от беспилотников, выполнение задания было поручено Волкову. Установлено, что он начал закупку только в сентябре, в конце финансового года, когда возник риск возврата в бюджет не потраченных денег. Следствие считает, что Волков знал, что заказанные комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют техзаданию.

Уголовное дело уже передано в суд, его будут рассматривать в закрытом режиме.

Напомним, украинские военные регулярно проводят атаки в районе Крымского моста. В ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку морскими дронами на сооружение.