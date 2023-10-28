Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.10 комментариев
Офицера Рогвардии обвинили в махинациях при организации защиты Крымского моста
Коммерсант: Офицера Росгвардии обвинили в неправомерном расходовании бюджетных средств и снижении защиты Крымского моста
Второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.
Следствие считает, что полковник потратил почти на 400 млн рублей на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», которые не подходили по характеристикам для борьбы с беспилотниками. Испытания показали, что комплексы не способны подавлять радиосигналы дронов. В результате, по версии следователей, Крымский мост в условиях СВО остался без защиты, пишет «Коммерсант».
По данным следствия, в 2020 году Росгвардия должна была купить два комплекса для защиты моста от беспилотников, выполнение задания было поручено Волкову. Установлено, что он начал закупку только в сентябре, в конце финансового года, когда возник риск возврата в бюджет не потраченных денег. Следствие считает, что Волков знал, что заказанные комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют техзаданию.
Уголовное дело уже передано в суд, его будут рассматривать в закрытом режиме.
Напомним, украинские военные регулярно проводят атаки в районе Крымского моста. В ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку морскими дронами на сооружение.