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Названы темы просветительского марафона Знание.Первые на выставке-форуме «Россия»
Названы темы лекций просветительского марафона Знание.Первые на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Яркие достижения России в XXI веке, успешные люди, которые оставили свой след в истории страны, и легендарные проекты, покорившие мир, – обо всем этом расскажут лекторы просветительского марафона Знание.Первые Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
В дни марафона в шести павильонах образовательной программы выставки соберутся около 15 тыс. молодых людей, чтобы пообщаться с выдающимися лидерами бизнеса, науки и образования, мастерами культуры и искусства, успешными спортсменами и предпринимателями, государственными и общественными деятелями. Остальные смогут увидеть выступления лекторов в эфире круглосуточного канала Знание.ТВ на официальном сайте, а также в социальных сетях Российского общества «Знание». Запланировано более 170 выступлений по шести трекам. Они пройдут с 4 по 6 ноября.
В треке Знание.Сила в павильоне № 57 «Россия – моя история» о достижениях современной России в различных сферах, которые являются примером для других стран и предметом гордости россиян, расскажут заместитель пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и многие другие выдающиеся люди.
Лекторы трека Знание.Родина пообщаются с молодежью в павильоне № 75 «Регионы» о богатом культурном и историческом наследии, которое является неотъемлемой частью национальной идентичности каждого гражданина. В рамках трека Знание.Суверенитет, который будет проходить в павильоне № 34 «Космонавтика и авиация», речь пойдет об экономической, технологической независимости России, развитии бизнеса, промышленности и других сфер экономики.
Трек Знание.Инновации в павильоне № 19 «Атом» будет интересен тем, кто хочет узнать о развитии научного потенциала России, современных исследованиях и разработках. Среди лекторов этого трека председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Также запланирован трек Знание.Общество в павильоне № 2 «Робостанция» раскроет темы, связанные с общественными инициативами и повышением качества жизни людей. Трек Знание.Я в павильоне № 55 «Электрификация» будет посвящен наставничеству и возможностям, которые открыты перед молодежью в образовании, карьере, саморазвитии.
«Прошлое, настоящее и будущее нашей страны неразрывно взаимосвязаны, и мы хотим, чтобы лекторы просветительского марафона Знание.Первые наглядно показали эти взаимосвязи на примере экономики, науки, культуры, а также многих других сфер деятельности. Ведь именно единство исторического процесса и, конечно, единство разных поколений россиян лежат в основе достижений нашей страны. Мы надеемся, что знания о развитии России и ее достижениях в XXI веке станут опорой для нашей молодежи и источником вдохновения при поиске собственных инновационных идей, проектов, при построении карьеры. Потому что именно с этого начинаются новые победы молодого поколения во имя будущего великой России», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.