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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Минздрав обновил рекомендации для врачей по профилактике и лечению COVID-19
Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, обновленная информация направлена во все медучреждения.
Эксперты Минздрава России уточнили сведения по применяемым при лечении препаратам, обновили информацию по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и психическими расстройствами; добавили подразделы по лечению пациентов с заболеваниями системы крови, включая реципиентов гемопоэтических стволовых клеток крови и аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.
Кроме того, актуализирован перечень нормативно-правовых документов, которые содержат меры по предупреждению рисков распространения заболевания; обновлены сведения о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2 – вируса, вызывающего COVID-19.
Согласно документу, в новые рекомендации включили вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от шести до одиннадцати лет. Кроме того, перечислены и другие препараты: «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» – для людей от 18 лет; «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл» и «Салнавак» для лиц в возрасте от 18 до 60 лет; «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков от 12 до 17 лет.
В документе также говорится, что однокомпонентная векторная вакцина «Спутник Лайт» аналогична первому компоненту «Гам-КОВИД-Вак».
К приоритетным группам по вакцинации от COVID-19 относятся: пациенты с иммунодефицитом; онкологические больные, получающие лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию или иммунотерапию; пациенты, принимающие лекарства, ослабляющие иммунитет; люди, перенесшие трансплантации костного мозга или органов; пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями легких и почек, а также с сахарным диабетом.
В Минздраве подчеркнули, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от трех до четырех дней, однако может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали еще больше похожи на ОРВИ. В их числе: температура; кашель сухой или с небольшой долей мокроты; утомляемость; ощущение заложенности в грудной клетке; боль в горле; ухудшение обоняния и вкуса; признаки конъюнктивита.
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