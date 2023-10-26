Российские военные из Удмуртии завели щенка в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, военные смастерили себе турники, перекладины, занимаются спортом. Пекут хлеб в печках, которые мы им доставили. Сейчас обустраивают и лазарет. Кроме того, российские бойцы завели щенка Мишку, передает РИА «Новости».

«Штабному псу уже 4,5 месяца», – сказал Бречалов.

Также глава Удмуртии отметил, что зону проведения СВО к бойцам из Удмуртии отправился вице-премьер правительства региона Ильяс Ханнанов со своей командой, чтобы проверить график соблюдения отпусков и отработать имеющиеся у бойцов вопросы. Кроме того, военнослужащим привезли автоматические телефонные станции, оргтехнику и многое другое.

«Ханнанов побывал во всех наших трех батальонах. Говорит, что настрой у ребят боевой. Каждый знает свои задачи и выполняет их на отлично, передают привет родным. Командиры говорят, что батальоны из Удмуртии – это полноценные, подготовленные, слаженные формирования», – заключил Бречалов.

Напомним, российские десантники в Херсонской области завели «полосатого брата» – енота Херси, который все еще находится с ними, поднимая боевой дух.