Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Тренировку российских ядерных сил назвали плановой
Экс-глава штаба РВСН Есин указал на плановый характер тренировки российских ядерных сил
Тренировка российских ядерных сил не несла какого-либо подтекста, это ежегодное плановое мероприятие, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
Тренировку провели по годовому плану подготовки Стратегических ядерных сил (СЯС) России, она проводится каждый год в октябре, сказал Есин, передает ТАСС.
Эти мероприятия не были связаны «с чем-либо», добавил генерал.
Напомним, 25 октября ВС Росси провели тренировку сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
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