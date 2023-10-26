Тренировку российских ядерных сил назвали плановой

Экс-глава штаба РВСН Есин указал на плановый характер тренировки российских ядерных сил

Tекст: Алексей Дегтярев

Тренировку провели по годовому плану подготовки Стратегических ядерных сил (СЯС) России, она проводится каждый год в октябре, сказал Есин, передает ТАСС.

Эти мероприятия не были связаны «с чем-либо», добавил генерал.

Напомним, 25 октября ВС Росси провели тренировку сил ядерного сдерживания под руководством Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Был произведен пуск МБР «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Атомный подводный крейсер с Баренцева моря запустил баллистическую ракету «Синева».