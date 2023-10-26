Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Мишустин предложил создать в ШОС независимый платежно-расчетный механизм
Мишустин предложил создать независимый платежно-расчетный механизм для стран ШОС
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал подумать о формировании независимого регионального платежно-расчетного механизма для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы обеспечить конверсию валют на национальных биржах.
Глава кабмина считает, что для взаимовыгодной экономической кооперации нужно устранять правовые и административные барьеры и одновременно строить современную платежную инфраструктуру, поскольку в расчетах применяются чаще национальные валюты, передает ТАСС.
Кроме того, Мишустин призвал страны ШОС углублять взаимодействие в топливно-энергетической области на фоне нестабильности цен на энергоресурсы, разбалансировки спроса и предложения.
Премьер-министр отметил, что Казахстан представили свое видение стратегии развития энергетического сотрудничества государств – членов ШОС до конца десятилетия. По его словам, в документе должны учитываться современные тенденции, он должен продвигать практическое взаимодействие в нефтегазовом секторе, угольной промышленности, электро-, гидро- и атомной энергетике.
По его словам, нужно вместе внедрять передовые технологии, обеспечить непрерывное снабжение энергоресурсами граждан и предприятий, что необходимо отразить в стратегии.
Ранее Мишустин заявил, что российская внешняя торговля начала перестраиваться. Речь идет о наращивании сотрудничества с дружественными государствами, с партнерами по Евразийскому союзу, СНГ и ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.