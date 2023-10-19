  • Новость часаВозросло число погибших в Израиле россиян
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    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Израиль назвал число заложников в секторе Газа и погибших солдат ЦАХАЛ
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    12 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 14:54

    Мишустин рассказал о перестройке российской внешней торговли

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экспортеры России сейчас находят варианты развития, наращивают связи с дружественными странами и международными объединениями, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения форума «Сделано в России – 2023».

    «Уверенно себя чувствуют поставщики агропромышленной продукции, энергетического машиностроения для проектов мирного атома за рубежом», – передает ТАСС слова главы кабмина.

    Он отметил, что российская внешняя торговля начала перестраиваться. Речь идет о наращивании сотрудничества с дружественными государствами, с партнерами по Евразийскому союзу, СНГ и ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки.

    «Несмотря на все попытки извне сдержать этот процесс, деловые связи с ними укрепляются, а объемы торговли и перевозок растут», – подчеркнул Мишустин.

    Сейчас товарооборот с дружественными странами увеличился. В их числе Индия, Китай и ОАЭ, также хорошие показатели с Белоруссией и Казахстаном.

    Ранее правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2024 года.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

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    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    19 октября 2023, 10:33
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Артист заявил «Газете.Ru», что не общался с ним много лет. Он признался, что никогда не считал Романа своим родственником. «Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака», – уточнил музыкант, добавив, что тот был «отморозком и мерзким человеком».

    Произошедшее Стас Намин назвал страшной трагедией.

    В пресс-службе Центра Стаса Намина уточнили, что музыкант категорически не одобрял образ жизни и моральные принципы Микояна.

    Представители продюсера рассказали, что пасынок Намина с детства отличался жестокостью и низостью поступков. При этом Намин никогда не усыновлял его.

    «Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», – рассказали в Центре РИА «Новости».

    Напомним, ранее в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. По данным следствия, жертвами оказались сын Стаса Намина Артем Микоян и бабушка Артема Полина Ткаченко, подозреваемым является старший сын музыканта Роман Микоян.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 12:39
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил, что убил своих родственников, поскольку те заставляли его бросить наркотики, сообщает пресса.

    Микоян, как пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, убил бабушку и брата ножом за то, что те просили его перестать употреблять наркотики и тусоваться.

    Подозреваемый в ходе допроса, как утверждается, сознался в содеянном.

    Ранее в деревне Крюково в Московской области нашли тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Музыкант заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».

    По данным «Известий», Микоян сначала поссорился с бабушкой, убил ее, а потом убил брата.

    Коментарии (13)
    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

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    18 октября 2023, 20:29
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

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    18 октября 2023, 18:37
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ vk.com@teatrvfk

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер театра и кино Евгений Артемьев, известный ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», умер на 69-м году жизни, сообщили в Театре им. Комиссаржевской, где он служил многие годы.

    Артист умер еще 14 октября. О месте и времени прощания сообщат дополнительно, говорится в сообщении на сайте театра.

    Артемьев родился 14 мая 1955 года. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (курс главного режиссера Театра им. Комиссаржевской Рубена Агамирзяна) несколько лет проработал в театре мастера. Он сыграл главные и эпизодические роли во многих спектаклях, в их числе – «Как важно быть серьезным» (постановка А. Белинского) и «Баллада о солдате» (постановка Г. Опоркова).

    Снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы», а также сериалы «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Свои и чужие» и другие.

    Ранее сообщалось о смерти композитора Геннадия Гладкова.

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    18 октября 2023, 18:50
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    @ Alex Friedel/imageBROKER/Global Look Press

    Украинские элиты зарабатывают на боевых действиях, этот класс людей при власти уже получил в народе название «Батальон Монако». Сложившаяся в стране ситуация социального расслоения на фоне больших потерь на фронте рано или поздно приведет к социальному взрыву, предупреждает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    В своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» он отметил, когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу.

    «А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», – считает Медведчук.

    По его словам, ничего нового в подобной ситуации нет, рано или поздно она приведет к социальному взрыву. Медведчук привел данные украинского социологического агентства «Рейтинг», которое показывает, как Украину накрывает волна бедности: 60% населения ощущает ухудшение собственного экономического положения за последние полгода. У 35% оно не изменилось, а только 5% почувствовали улучшение.

    «То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов… Сегодня украинская система такова: одним смерть и лишения, другим сверхдоходы и «красивая» жизнь. Первые – это те, кого посылают на войну, вторые – кто посылает», – написал украинский политик.

    Он отметил, что в европейских элитах происходят сходные процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна. Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги.

    «Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой», – заключил Медведчук.

    Коментарии (21)
    19 октября 2023, 10:42
    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

    Мотивом убийства сына и тещи Стаса Намина могли стать имущественные разногласия

    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи рассматривают имущественные разногласия как мотив убийства сына Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян) Артема Микояна и его бабушки в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что убийство из-за имущества – только одна из версий, которую выдвигает следствие.

    Ранее в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

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    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

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    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    18 октября 2023, 20:21
    Назван срок, когда Индия станет третьей экономикой мира

    JPMorgan: Индия станет третьей по величине экономикой мира

    Tекст: Кристина Цыцура

    Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП составит 7 трлн евро, заявил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан.

    По его мнению, долгосрочные стимулы делают Индию ключевым игроком. Доля промышленного производства в ВВП Индии вырастет с 17% до почти 25%. Экспорт этой страны увеличится вдвое, превысив 1 трлн евро, пишет газета Business Standard, передает ТАСС.

    Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индия превратилась в крупнейший в мире источник экономического роста и инноваций.

    Ранее в Индии заявили о планах к 2040 году отправить своего астронавта на Луну.

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    18 октября 2023, 22:40
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

    Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    @ Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские войска намерены устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных Соединенными Штатами в японском городе Хиросима, только без использования ядерного оружия, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

    Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

    По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

    Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

    «После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

    «Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

    По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

    Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 04:58
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьера Эстонии Каллас на встречу Путина и Орбана в Пекине

    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине.

    Глава МИД Венгрии сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 17 октября на полях международного форума «Один пояс – один путь», «очень неприятной и лишенной всякой логики». По словам Сийярто, эстонский премьер Каллас оказалась «шокирована» встречей и выразила по этому поводу свое возмущение, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии в свою очередь напомнил, что муж Каи Каллас владел компанией, которая поставляла сырье на российский завод на сумму 30 млн евро, несмотря на боевые действия на Украине. «Лицемерие в кубе», – заявил глава венгерского МИД.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана те, кто ему завидует.

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