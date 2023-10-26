Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В США рассказали о давлении на Байдена для нападения на Иран
Полковник Макгрегор: Байдена подталкивают напасть на Иран
Президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Аналитик считает, что одержимость идеей войны с Ираном заслоняет у представителей американской политической элиты другие аспекты ближневосточного конфликта. Он заявил, что Линдси Грэм и Джозеф Либерман давно вынашивают такие планы, и у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран, передает РИА «Новости».
Макгрегор предупредил, что в случае нападения на Иран США придется иметь дело с Россией, Сирией и Турцией.
Аналитик отметил, что Москва не будет наблюдать в стороне за уничтожением Ирана, но не заинтересована в том, чтобы воевать с США и не хочет войны с Израилем. Макгрегор напомнил, что израильтяне помогали Украине, они предоставили много разведданных, отправили много офицеров Моссад туда, так что в данном случае, по его мнению, Россия должна поддержать Иран.
Ранее Макгрегор призвал Соединенные Штаты не повторять ошибки в Израиле, допущенные на Украине.
Напомним, Байден заявил, что Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся.
СМИ сообщали, что президент США опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.