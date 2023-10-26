В США рассказали о давлении на Байдена для нападения на Иран

Полковник Макгрегор: Байдена подталкивают напасть на Иран

Tекст: Вера Басилая

Аналитик считает, что одержимость идеей войны с Ираном заслоняет у представителей американской политической элиты другие аспекты ближневосточного конфликта. Он заявил, что Линдси Грэм и Джозеф Либерман давно вынашивают такие планы, и у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран, передает РИА «Новости».

Макгрегор предупредил, что в случае нападения на Иран США придется иметь дело с Россией, Сирией и Турцией.

Аналитик отметил, что Москва не будет наблюдать в стороне за уничтожением Ирана, но не заинтересована в том, чтобы воевать с США и не хочет войны с Израилем. Макгрегор напомнил, что израильтяне помогали Украине, они предоставили много разведданных, отправили много офицеров Моссад туда, так что в данном случае, по его мнению, Россия должна поддержать Иран.

Ранее Макгрегор призвал Соединенные Штаты не повторять ошибки в Израиле, допущенные на Украине.

Напомним, Байден заявил, что Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся.

СМИ сообщали, что президент США опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.