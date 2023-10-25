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В Боливии при участии Росатома открыли многофункциональный центр облучения
Росатом: В Боливии прошла церемония открытия многофункционального центра облучения
На площадке самого высокогорного ядерного объекта в мире – Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто, сооружаемого Росатомом по заказу Агентства по атомной энергии Боливии (ABEN), – состоялась торжественная церемония открытия многоцелевого центра облучения (МЦО) и установка в проектное положение корпуса первого для Боливии исследовательского реактора.
В церемонии приняли участие президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в формате видеосвязи, говорится на сайте корпорации.
Реакторный комплекс, оборудование для которого изготовлено в России, позволит Боливии проводить фундаментальные и прикладные научные исследования, что даст стране дополнительные инструменты для развития самых разных секторов экономики. Исследовательский реактор также обеспечит производство радиоизотопной продукции и будет использоваться для обучения будущего персонала ядерных объектов.
«Благодаря многоцелевому центру облучения мы сможем обрабатывать сельскохозяйственную продукцию и в дальнейшем ее экспортировать в соответствии со стандартами, необходимыми для выхода на международные рынки. Вот почему для нас так важен многоцелевой центр облучения, который было бы невозможно реализовать без сотрудничества с нашей братской страной Россией и Госкорпорацией «Росатом», которая помогает нам строить Центр ядерных исследований и технологий здесь – в городе Эль-Альто», – заявил Луис Альберто Арсе Катакора.