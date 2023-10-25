Подполковник Марочко рассказал, как ВСУ имитируют штурмы в Донбассе

В Общественной палате назвали цель подготовки Украиной провокации в Купянске

Политолог Григорьев: Украина готовит провокацию в Купянске, чтобы вернуть внимание Запада

Tекст: Илья Абрамов

«Мы неоднократно фиксировали фейки, запускаемые украинской стороной. Причем такая дезинформация может быть очень кровавой. Наш противник использует тактику самообстрела. Он собирает людей в одном месте и наносит удар. После чего туда приезжают СМИ. Такие случаи задокументированы и подтверждены свидетельскими показаниями», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член Общественной палаты РФ.

«Мы знаем, как запускаются фейки, они делаются по стандартной схеме и поставлены на поток. Они часто приурочены к определенным событиям, например, приезду иностранных делегаций или обсуждению западными странами денежной помощи. Сейчас с помощью дезинформации офис Зеленского хочет вернуть себе внимание общественности, обращенное на Ближний Восток», – отмечает собеседник.

«Чтобы понять, дезинформация ли перед тобой, нужно ее проанализировать. Существует множество факторов, на которые стоит обратить внимание. Большинство фейков делаются топорно и легко вычисляются. Однако если в ходе их создания погибли реальные люди, то такой обман становится очень сложно распознать», – подчеркивает он.

«Фейковые видео могут быть опубликованы где угодно. Например, их может снять и выложить якобы украинский общественник, который окажется в результате сотрудником спецслужб. После чего эту дезинформацию подхватывают СМИ разных уровней, в том числе зарубежные, и начинают распространять», – резюмировал Григорьев.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов.

Марочко рассказал, что 23 октября украинский танк произвел целенаправленный обстрел трех жилых домов по улице Оливино, при этом огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются солдаты ВСУ.

«Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров. Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны», – пояснил Марочко.



