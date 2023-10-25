Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.6 комментариев
Подполковник Марочко рассказал, как ВСУ имитируют штурмы в Донбассе
Подполковник Марочко: ВСУ имитируют штурмы и оборудуют ложные позиции в Донбассе
ВС Украины имитируют атаки на российские силы и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском участке фронта, пытаясь «распылить» внимание российских бойцов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на Краснолиманском направлении противник предпринимает попытки «распылить» наше внимание, имитируя попытки штурмовых действий и пытаясь реально захватить ранее утраченные позиции, передает РИА «Новости».
По данным эксперта, войскам России в связи с указанными действиями противника приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз.
«В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций. Также, значительно увеличено использование БПЛА противника для усложнения работы нашей артиллерии», – пояснил Марочко.
По словам собеседника агентства, такие действия противника обусловлены большим количеством успешных огневых атак со стороны РФ на данном участке.
Ранее ВСУ потеряли более 300 человек на Донецком и Краснолиманском направлениях.