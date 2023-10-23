Пушков развеял геополитическую фантазию Байдена о новом миропорядке

Пушков: Объединить расколотый США мир вокруг Вашингтона за пределами американских возможностей

Tекст: Вера Басилая

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что заявление президента США о новом миропорядке интересно тем, что оно произнесено в момент наибольшего раскола мира за весь XXI век.

«Мир расколот по линии Запад – Россия; по линии США – Китай; по линии Израиль – арабский мир, по линии Запад – Юг и так далее. Мир расколот в Европе, в Палестине, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке», – пишет сенатор.

Он считает, что своей однозначной поддержкой действий Израиля США еще больше разделяют мир, отталкивая от себя Глобальный Юг, находящийся в основном на стороне палестинцев. Своими действиями и своей политикой США не объединяют мир, а постоянно раскалывают его, отметил Пушков.

Более того, пишет сенатор, США вступили в военно-политический и политический конфликт с двумя ведущими ядерными державами мира – Россией и Китаем.

По словам Пушкова, Байден неадекватно рассчитывает, что США удастся нанести «стратегическое поражение» России и одновременно «сдержать Китай», поставив заслон на пути его развития, и объединить мир вокруг США на такой основе.

«Осуществить такое объединение – за пределами американских возможностей. Поезд истории с остановки «Однополюсный мир» уже ушел. И на нее не вернется. Объединение планеты вокруг США – не более, чем геополитическая фантазия, глобалистский мираж, пустой лозунг, не отвечающий времени и даже противоречащий ему», – подытожил сенатор.

Ранее Байден на предвыборном мероприятии заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы при наличии достаточной дерзости. Кроме того, он выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.