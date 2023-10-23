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    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    2 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    97 комментариев
    23 октября 2023, 09:42

    На Западе рассказали, что изображал Зеленский на встрече с НАТО

    FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе старательно делал вид, что не пытается привлечь внимание западных союзников, пишут СМИ.

    В статье Financial Times говорится, что Зеленский, прибыв в штаб-квартиру НАТО, обнаружил, что центральной темой обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, а не Украина.

    «Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», – передает РИА «Новости» текст статьи Кристофера Миллера.

    Обозреватель считает, что последние события в мире показали «усталость мира» от Украины. Киевскому режиму на фоне других глобальных вызовов, считает он, будет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов.

    Между тем в Верховной раде заявили, что средств, запрошенных Джо Байденом у Конгресса США, будет недостаточно для финансирования нужд Украины.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

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    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

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    22 октября 2023, 13:49
    Адмирал США заявил о необходимости НАТО готовиться к конфликту в Арктике

    Bloomberg: Адмирал США заявил, что НАТО должна готовиться к конфликту в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) американский адмирал Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо готовиться к конфликту в Арктике с учетом возможностей, которыми обладает Россия в регионе, его мнение приводит агентство Bloomberg.

    По его словам, НАТО должна быть готова к конфликту в регионе с учетом возможностей России действовать в Арктике, передает РИА «Новости».

    Как отметил американский адмирал, Россия вкладывает значительные ресурсы в авиабазы и другую инфраструктуру в Арктике.

    Кроме того, Бауэр заявил, что НАТО обеспокоена судоходством Китая по Северному морскому пути и вероятностью, что его коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками военного присутствия в регионе.

    По словам Бауэра, НАТО не считает, что Арктика превратится в горячую точку мгновенно.

    Ранее посол МИД по особым поручениям Николай Корчунов выразил сожаление по поводу того, что в Арктическом регионе повышается конфликтность.

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    22 октября 2023, 14:26
    В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16

    Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.

    По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

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    23 октября 2023, 02:42
    Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

    Fighterbomber: Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом

    Tекст: Антон Никитин

    Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    Как сообщает «Лента.Ру», во время празднования в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище (АВВАКУЛ) 20-летней годовщины выпуска летчиков противовоздушной обороны к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

    Летчики передали записи с камер видеонаблюдения спецслужбам, которые выявили курьера в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

    Никто из 77 российских летчиков не пострадал. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.

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    22 октября 2023, 11:46
    Макгрегор: НАТО не переживет нынешний кризис

    Экс-советник Пентагона предрек развал НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет нынешний кризис, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, НАТО не переживет этот кризис, поскольку альянс не предназначен для ведения наступательных действий. Макгрегор добавил, что НАТО создано для защиты западной цивилизации, но вдруг его расширили и «попытались превратить Россию в точную копию Швеции», передает РИА «Новости».

    Ранее Макгрегор заявил, что страны Североатлантического альянса планируют интервенцию на Украину. Американский офицер добавил, что власти Литвы и Польши уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны.

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    23 октября 2023, 03:59
    В США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом

    Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине, им не выиграть войну, они уже ее проиграли

    Tекст: Антон Никитин

    Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, им не выиграть эту войну, они уже ее проиграли, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Dialoge Works, что Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине. Он пояснил, что говорит не только про президент США Джо Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее.

    При этом профессор выразил уверенность, что продолжение украинского конфликта приведет лишь к новым смертям. «Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование – это просто чудовищно и аморально», – заявил Аткинс.

    Накануне в США обратили внимание, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю. В минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и признать территориальные потери.

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    22 октября 2023, 18:23
    Сальдо: Над Херсонской областью сбиты три летевшие в Крым ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Херсонской областью с 16.45 до 17.30 были сбиты три украинские ракеты, которые летели в Крым, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что ракеты сбиты над Геническим муниципальным округом Херсонской области.

    Напомним, что ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу.

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    22 октября 2023, 16:16
    Украинского депутата задержали за нелегальный вывоз уклонистов за границу

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине задержали депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, сообщает украинское издание «Вести».

    Отмечается, что задержанный является депутатом Днестровского райсовета в Черновицкой области. Он перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес», чтобы те избежали мобилизации, передает РИА «Новости».

    Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

    Ранее бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего «официальное» разрешение покинуть страну.

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    23 октября 2023, 02:59
    В Одессе прогремели взрывы

    «Думская»: В Одессе произошли взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Одессе прогремели взрывы, сообщило местное издание «Думская».

    В публикации говорится, что в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.

    В минувшую пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности Вооруженных сил России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

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    22 октября 2023, 12:51
    В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

    Очевидцы: В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов ставят на воинский учет, начались увольнения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всех женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, в Киеве начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет, рассказали очевидцы.

    Как сообщил источник ТАСС, всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют.

    Как указал другой житель Киева, в столице на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции, люди рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%.

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    23 октября 2023, 07:53
    В Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины

    New Statesman: Единство Евросоюза даст трещину из-за необходимости платить огромные суммы за восстановление Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Единство Евросоюза даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

    Обозреватель признал, что санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. По его словам, западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, передает РИА «Новости».

    Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

    Автор публикации пришел к выводу, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Крое того, Мюнхау констатировал, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.

    Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

    «Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил автор публикации.

    Ранее в США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом.

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    23 октября 2023, 00:57
    В Германии указали на неэффективность применения танков Abrams на Украине

    Merkur: Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий

    Tекст: Антон Никитин

    Американские танки Abrams не подходят для ведения боя на украинском театре военных действий, сообщает немецкий журнал Merkur.

    В материале говорится, что аналитики уже давно выявили у Abrams ряд характеристик, которые делают американский танк неподходящим для ведения боя на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, президента Украины Владимира Зеленского предупреждали, что среди прочего мосты могут не выдержать эту модель из-за ее слишком тяжелого веса. Автор статьи отметил, что Abrams также имеет большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения.

    Кроме того, в статье подчеркивается, что американские танки поставили украинским войскам слишком поздно, и они уже не смогут существенно повлиять на боевые действия из-за распутицы и приближающейся зимы. Некоторые западные эксперты и украинские чиновники также полагают, что объемы поставок, сроки передачи техники и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться ожидаемого эффекта от передачи Abrams Украине.

    Напомним, переданные Украине американские танки Abrams в США назвали проблемой для ВСУ. В Китае отмечали, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, выявленной в ходе конфликта на Украине.

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    22 октября 2023, 21:28
    Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги.

    Он подчеркнул, что украинские паблики распространяют ложь, выкладывая видео о якобы «взрыве» в Севастополе. Кроме того, в своем Telegram-канале он добавил, что также не является правдой информация о работе средств ПВО.

    Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы продолжают контроль обстановки.

    Ранее в Севастополе второй раз за день была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Херсонской областью с 16.45 до 17.30 были сбиты три украинские ракеты, которые летели в Крым.

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    23 октября 2023, 04:59
    В ДНР допустили возможность атаки России со стороны Украины ракетами ATACMS

    Советник главы ДНР Гагин: Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву ракеты ATACMS для ударов по России

    Tекст: Антон Никитин

    Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам эксперта, режим Зеленского – это как обезьяна с гранатой. Гагин допустил, что ВСУ, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории России, до которых смогут дотянуться, передает РИА «Новости».

    Советник главы ДНР Дениса Пушилина призвал принимать эту возможность во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которых могут достичь эти ракеты. Он выразил уверенность, что Министерство обороны справится с такой задачей.

    Эксперт отметил, что Украине поставили небольшую партию ракет ATACMS. При этом он выразил уверенность, что Киев постарается использовать эти ракеты «по полной».

    Гагин также выразил мнение, что новые поставки таких ракет, если они вообще возможны, состоятся нескоро. «Разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла», – считает советник главы ДНР.

    При этом он подчеркнул, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. «Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения – ответ будет зеркальным», – сказал Гагин.

    Напомним, в минувший вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для населения.

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