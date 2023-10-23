В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.2 комментария
На Западе рассказали, что изображал Зеленский на встрече с НАТО
FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе старательно делал вид, что не пытается привлечь внимание западных союзников, пишут СМИ.
В статье Financial Times говорится, что Зеленский, прибыв в штаб-квартиру НАТО, обнаружил, что центральной темой обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, а не Украина.
«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», – передает РИА «Новости» текст статьи Кристофера Миллера.
Обозреватель считает, что последние события в мире показали «усталость мира» от Украины. Киевскому режиму на фоне других глобальных вызовов, считает он, будет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов.
Между тем в Верховной раде заявили, что средств, запрошенных Джо Байденом у Конгресса США, будет недостаточно для финансирования нужд Украины.