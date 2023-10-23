На Западе рассказали, что изображал Зеленский на встрече с НАТО

FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

Tекст: Ольга Никитина

В статье Financial Times говорится, что Зеленский, прибыв в штаб-квартиру НАТО, обнаружил, что центральной темой обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, а не Украина.

«Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание», – передает РИА «Новости» текст статьи Кристофера Миллера.

Обозреватель считает, что последние события в мире показали «усталость мира» от Украины. Киевскому режиму на фоне других глобальных вызовов, считает он, будет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов.

Между тем в Верховной раде заявили, что средств, запрошенных Джо Байденом у Конгресса США, будет недостаточно для финансирования нужд Украины.