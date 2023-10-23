В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
Глава Бурятии жестко ответил на слова экс-посла Израиля о бурятах
Глава Бурятии Цыденов призвал Израиль отправить своего бывшего посла Мильмана на принудительное лечение
Высказывания бывшего посла Израиля в Москве Аркадия Мильмана о бурятах свидетельствуют о том, что у экс-дипломата плохо со знаниями о России, а с воспитанием и человеческими ценностями – еще хуже, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Цыденов в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент комментария Мильмана, в котором бывший израильский посол назвал бурят «не людьми, а животными с совершенно нездоровыми психопатическими инстинктами уничтожения всего, что есть вокруг».
От слов дипломата, по словам губернатора, «впрямую несет нацизмом и расизмом». Такой настрой, по его мнению, не поможет решить проблемы Израиля.
Глава Бурятии добавил, что слышать подобное от евреев, которые сами больше других пострадали от расизма и нацизма, странно.
«Судить о всем еврейском народе по одному больному человеку не будем. В Израиле вроде одна из лучших медицин в мире. Предлагаю им этого пациента принять на принудительное лечение», – предложил губернатор.
Цыденов добавил, что мужчины из Бурятии вместе со своими боевыми товарищами со всей страны достойно защищают Родину. «И если каких-то болезных расистов и нацистов это доводит до истерики и пугает до дрожи, то значит наши воины все делают правильно», – подчеркнул он.
По поводу бывшего посла Израиля губернатор добавил: «Палата номер шесть заждалась».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о мужестве и героизме подразделения из пяти человек из Бурятии во главе с Иваном Калашниковым, которые смогли отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным.