Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Накануне Минобороны России опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных, двое из которых получили ранения, противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников. Он, как отметили в МО РФ, принял на себя основной накал боя. Так, он находился на виду у противника и вел прицельный огонь. Еще два солдата работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

Отдельно следует отметить тот факт, что Иван Калашников был мобилизованным. Об этом написал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – сообщает глава региона.

Примечательно, но высокий уровень мастерства российских солдат вынужден признать и противник. Так, газета Wall Street Journal со ссылкой на сержанта ВСУ Георгия Волкова отмечает, что украинские военные были шокированы профессионализмом армии России.

The Economist пишет, что российские военные проявляют изобретательность в ходе отражения наступления ВСУ. Подчеркивается, что в ответ на продвижение украинских военнослужащих российские бойцы проводят стремительные контратаки, а не прячутся в траншеях и опорных пунктах.

Как заметили в экспертном сообществе, в последнее время популярность приобретает утверждение о том, что военные конфликты сегодня – это бои на максимальном удалении. Эксперты приводят разные примеры, в том числе беспилотники, способные поражать цели на большом расстоянии от оператора. Но в то же время собеседники газеты ВЗГЛЯД указывают – классический стрелковый бой остается неотъемлемой частью военного конфликта.

«Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

«Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником перестрелку на ближней дистанции», – подчеркнул собеседник.

«В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно,

увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же.

Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он. Схожего мнения придерживается и военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Актуальность стрелкового боя на фронте даже со временем никуда не девается. Авиация и артиллерия может наносить удары по противнику, но именно пехота приходит на территорию противника, зачищает ее и берет под контроль», – пояснил собеседник.

«При этом для стрелкового боя очень важно сочетание высокого уровня подготовки солдата с его личными волевыми качествами. Мотивация и характер человека очень важны на фронте. Позднее на это накладывается выучка. Этот комплекс черт способствует стойкости подразделения и его победе над превосходящими силами противника, как это произошло под Урожайным», – добавил эксперт.

«Как показал опыт, наши мобилизованные искренне переживают за обстановку на поле боя. Хотя они и не пошли добровольцами, но от повестки уклоняться не стали, поехали на фронт и теперь защищают страну», – акцентирует Онуфриенко.

«В стрессовых условиях в наших людях просыпается историческая память, проявляется образ русского солдата. Именно это придает мотивацию бойцам, а не денежное вознаграждение, как пытается выставить западная пропаганда», – сказал военный эксперт Алексей Леонков. «Однако не все так просто.

Несмотря на то что отличий в тактиках и методах стрелкового боя со времен Великой Отечественной войны накопилось не так много, – отмечает собеседник, – все большую важность обретают технические навыки бойцов».

«В современном бою большую роль играют новые средства разведки, например, квадрокоптеры. Данные с поле боя поступают подразделению в режиме онлайн. Это позволяет оценить обстановку вокруг и принять правильные решения. Появились индивидуальные средства связи, о чем во времена Великой Отечественной войны можно было только мечтать. Все это привело к ускорению стрелкового боя», – пояснил эксперт.

«Еще одним важным отличием является наличие лучших средств индивидуальной защиты. Кроме того, у солдат появилась возможность оказать медицинскую помощь раненому на месте, а при необходимости быстро эвакуировать его в тыл. Это повысило выживаемость бойцов», – резюмировал Леонков.