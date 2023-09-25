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    Ненависть к России заставила Трюдо аплодировать ветерану СС
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    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия всегда возвращается

    За исключением примеров, когда наш партнер теряет суверенитет в пользу державы, сопоставимой с Россией по военным возможностям, ни один случай снижения российского влияния не должен восприниматься как трагедия и «конец игры».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Границы 1991 года – бессмысленный фетиш

    Кто обвиняет Россию в том, что она пытается сломать «границы 1991 года» как часть международного права, тот обращается не по адресу. Единственный враг этих границ – национализм.

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    25 сентября 2023, 19:27

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ

    Военный эксперт Бартош: Стрелковый бой под Урожайным проявил лучшие качества российских военных

    Эксперт объяснил, почему российские военные способны отражать атаки превосходящих сил ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    История воспитала в русском солдате стойкость, смелость и умение обращаться с оружием. Именно эти качества показали наши бойцы в бою под Урожайным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным, позже их представили к наградам.

    «Несмотря на то что современные боевые действия предполагают активное применение дальнобойного оружия, наличие навыков стрелкового боя у солдат все еще сохраняет свою актуальность. Как в воздухе у летчика может отказать автопилот, так и на земле нужно быть готовым вести с противником бой на ближней дистанции», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Наши военные под Урожайным показали отличительные черты российского солдата – стойкость, смелость и умение применять оружие. И что не менее важно, среди них был мобилизованный. Это многое говорит о мотивации наших парней в зоне СВО», – подчеркнул собеседник.

    «В этом плане стрелковый бой во времена Великой Отечественной войны мало чем отличается от современного. Безусловно, увеличилась точность и скорострельность оружия, но солдат остался тем же. Именно волевые качества бойцов позволяют добиваться победы», – акцентировал он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что замкомандира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен к званию Героя Российской Федерации. Как говорится в Telegram-канале Минобороны, к награде Большой представлен за «мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении».

    В ведомстве подчеркнули, что Большой умело руководил своими подчиненными, при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, при этом из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. О деталях боя под Урожайным президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Напомним, ранее Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины. Ведомство подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале отмечал, что Иван Калашников, представленный к званию Героя Российской Федерации, был призван из региона во время мобилизации. «Иван из села Новый Заган Мухоршибирского района, был мобилизован и сейчас служит в 37-й мотострелковой бригаде в должности замкомандира взвода», – пишет Цыденов.

    25 сентября 2023, 07:41
    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище

    ВСУ: Морской вокзал в Одессе фактически уничтожен
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен», получило повреждения зернохранилище, сообщила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    Гуменюк заявила в эфире телеканала «Рада», что морской вокзал в Одессе «фактически уничтожен». Кроме того, по ее словам, «попали в зернохранилище», передает ТАСС.

    Накануне вечером на Украине сообщали о «прилетах» в некоторых районах Одессы и в порту города Южный. Кроме того, взрывы якобы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    25 сентября 2023, 06:23
    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта

    Лидер движения «Другая Украина» Медведчук назвал три условия для мирного урегулирования украинского конфликта

    Медведчук назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта
    @ www.kremlin.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Для мирного урегулирования украинского конфликта необходимы учет интересов стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над политическими интересами и понимание, что мир давно дошел до опасной черты, выразил мнение лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», заявил в статье, опубликованной на сайте «Аргументы и факты», что президент Украины Владимир Зеленский своим политическим курсом доказал, что гибель и лишения огромного числа украинских граждан его просто не интересуют. По словам Медведчука, Зеленский ставит перед страной амбициозные военные и политические задачи, за что официальный Запад не только гладит его по головке, но и щедро снабжает оружием и деньгами, передает ТАСС.

    «Зеленскому ответить на мирные предложения нечем, у него «заела пластинка», ведь он стал заложником своего обмана украинцев, называя белое черным, а черное белым», – отмечает лидер движения «Другая Украина».

    По словам Медведчука, киевские власти превратили «амбициозные хотелки» Зеленского в постулаты, которые нельзя ставить под сомнение. «При этом сложилась ситуация, когда из страха репрессий не слышно голосов против. Вместе с тем не слышно голосов за эти предложения, исключая околовластную клику и огосударствленные СМИ», – продолжает он.

    «Жизни украинских граждан в этой игре – расходный материал. В такой людоедской системе нет места переговорам, о чем Зеленский честно заявляет», – подчеркивает Медведчук.

    По его мнению, для мирного разрешения конфликта вокруг Украины необходимо три условия: учет интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу, признание приоритета человеческих жизней над любыми политическими интересами, а также «понимание, что мир уже давно дошел до опасной черты и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

    Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал условие признания Россией территориальной целостности Украины.

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    25 сентября 2023, 02:50
    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте

    Россия отреагировала на чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Посольство России в Оттаве направляет ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо с требованием разъяснений в связи с приветствием в канадском парламенте украинского нациста, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат сообщил, что посольство направляет ноту в МИД Канады и офис премьера с требованием разъяснений. Степанов напомнил, что СС признана преступной организацией решениями Нюрнбергского трибунала, которые являются неотъемлемой частью международного права. Как подчеркнул российский дипломат, чествуя члена этого преступного сообщества, канадский кабинет и члены парламента преступили не только моральные, но и правовые нормы, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады приветствовал 98-летнего украинского нациста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название дивизии СС «Галиция». Оппозиция Канады призвала премьер-министра Джастина Трюдо извиниться за чествование нациста.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным факт героизации нацизма евреем Зеленским. Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинским народом, а с бандеровскими нелюдями и их последышами.

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    25 сентября 2023, 14:19
    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков попал в плен на Украине

    Воевавший в «Ахмате» экс-мэр Чайковского попал в плен на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков, служивший в батальоне «Ахмат», находится в плену на Украине, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

    Он сообщил, что заявление от его супруги в аппарат омбудсмена поступило 23 сентября. Жена бывшего мэра рассказала некоторые подробности Сапко, который обратился к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с заявлением в специальную контактную группу, которая занимается вопросами обмена военнослужащих, передает Ura.ru.

    Ранее глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

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    25 сентября 2023, 09:02
    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море

    Финский эксперт Мункки назвал необычным пуск ракеты корветом ВМФ России в Балтике

    В Финляндии сочли необычным пуск российской ракеты в Балтийском море
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Серия стрельб по надводным и воздушным целям из корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут», которую на прошлой неделе провел экипаж корвета «Стойкий», является «не самым обычным делом», пишут финские СМИ.

    Как заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии газете Ilta-Sanomat, «такое происходит не каждый год». При этом, по его словам, «уникальными» прошедшие учения считать нельзя. Эксперт добавил, что обычно с отработкой пуска ракет связано множество факторов, к примеру, технические и учебные причины, передает «Царьград».

    В свою очередь председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра заявлял, что Россия «при желании» могла бы оказать на Финляндию давление при помощи прошедших маневров. Тогда финны оказались бы в «исключительной ситуации», считает он. При этом, по его мнению, в настоящее время ситуация не такая.

    В середине сентября президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

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    25 сентября 2023, 14:24
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    ВС России ударили по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

    В субботу Минобороны сообщало, что ВС России нанесли 12 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по местам хранения боеприпасов, бронетанковой техники и нефтепереработки ВСУ. Отмечалось, что под удар попали пункты размещения иностранных наемников и центры подготовки.

    Коментарии (9)
    24 сентября 2023, 23:57
    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ

    Экс-агент ЦРУ: Россия наносит мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки ВСУ

    В США назвали мощные удары по Украине ответом России на ракетные атаки ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    После ракетных атак ВСУ российская армия наносит мощные удары по Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам бывшего аналитика ЦРУ, ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце», но каждый раз, когда ВСУ делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью. Джонсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что действия ВСУ могут привести к тому, что здание генерального штаба в Киеве будет полностью снесено, передает РИА «Новости».

    Ранее американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что системы наблюдения и наведения НАТО помогли ВСУ нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Удар был нанесен британскими ракетами.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2023, 09:26
    Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»

    Володин назвал семь фактов, подтверждающих проигрыш Запада в «войне на истощение» против России

    Володин назвал семь доказательств поражения Запада в «войне на истощение»
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    В своем Telegram-канале Володин отметил, что президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные чиновники влили в милитаризацию киевского режима огромные средства.

    Однако в результате это привело, в частности, к нехватке оружия и боеприпасов у Запада, отметил Володин. В подтверждение он привел высказывание теперь уже бывшего министра обороны Британии Уоллеса, а также признание Байдена.

    Вторым фактом, который привел председатель Госдумы, является утрата доверия населения Европы и США к политикам. Он напомнил, что деятельность Байдена, согласно соцопросам, не одобряют 57% граждан, президента Франции Эммануэля Макрона – 69%, а канцлера Германии Олафа Шольца – 72%. Большинство жителей США и европейских стран выступают против поставок оружия Украине, подчеркнул Володин.

    Третьим фактом, подтверждающим проигрыш Запада, является провал контрнаступления киевского режима, отметил Володин.

    Кроме того, в Европе и США возникли экономические проблемы. Так, в Германии сокращают социальные выплаты семьям, во Франции перестали раздавать продуктовые наборы и возмещать покупку лекарств, напомнил председатель нижней палаты российского парламента.

    Пятым фактом Володин назвал нехватку личного состава ВСУ.

    Шестым фактом, по словам Володина, является то, что Украина стала банкротом. ВВП этой страны по итогам прошлого года упал на 30,4%, что стало наихудшим результатом в истории страны. Финансовая самостоятельность Украиной утрачена, констатировал он.

    Седьмым фактом Володин считает демографическую катастрофу на Украине. Он отметил, что из страны бежали свыше 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения, подчеркнул Володин.

    Впереди, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ждет либо капитуляция киевского режима на условиях России, либо Украина перестанет существовать как государство.

    Москва ранее заявляла, что готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.

    Коментарии (45)
    25 сентября 2023, 03:44
    Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады

    Премьер-министр Канады Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте страны

    Трюдо не стал извиняться за чествование украинского нациста в парламенте Канады
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за чествование украинского нациста Ярослава Хунку в парламенте страны и извиняться. Политик заявил, что ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении эсэсовца.

    Трюдо не стал брать на себя ответственность за скандал и извиняться. Говоря об извинениях, принесенных спикером Палаты общин канадского парламента Энтони Ротой, премьер-министр Канады заявил, что «он поступил правильно», передает РИА «Новости».

    По словам Трюдо, ни офис премьер-министра Канады, ни украинская делегация якобы не были заранее оповещены о приглашении или чествовании.

    Вместе с этим Трюдо заверил, что Канада продолжит поддерживать «свободную Украину». Он также отметил, что Оттава была горда принимать у себя Зеленского.

    Ранее посольство России в Оттаве направило ноту в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо в связи с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Оппозиция Канады призвала Трюдо извиниться за инцидент. Однако офис премьер-министра Канады возложил ответственность на спикера Палаты общин Энтони Роту, который принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста.

    Коментарии (17)
    25 сентября 2023, 13:53
    Эксперт: Необходимо рассказать миру, как Трюдо и Зеленский аплодировали эсэсовцу

    Эксперт Козюлин: Овации нацисту в Канаде могут стать поводом для информационной кампании среди жиелей западных стран

    Эксперт: Необходимо рассказать миру, как Трюдо и Зеленский аплодировали эсэсовцу
    @ REUTERS/Blair Gable/Pool

    Tекст: Евгений Поздняков

    Факт теплого прием, который был оказан бывшему участнику дивизии СС «Галичина» канадскими политиками, должен быть донесен до широкой зарубежной аудитории. Россия через этот случай может наглядно показать гражданам Запада, кого поддерживают их правительства, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Вадим Козюлин. Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца.

    «Овации эсэсовцу в канадском парламенте должны стать фундаментом для начала масштабной информационной кампании. Россия может показать западным гражданам, кому аплодируют местные политики. Возможно, тогда они увидят и кого поддерживают их правительства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Работа должна вестись по всем доступным каналам – выступления в рамках заседаний международных организаций, публикации в ведущих изданиях мира. При этом важно правильно расставить акценты. Во-первых, нам стоит сосредоточиться на личной истории нациста, который оказался в канадском парламенте», – отмечает эксперт.

    «Необходимо рассказать общественности, кому именно аплодировали Трюдо и Зеленский. Во-вторых, важно описать людям теплую реакцию западных политиков на присутствие в важнейшем законодательном органе нациста. Его приветствовали бурей оваций: на кадрах с заседания лица присутствующих демонстрируют искреннюю радость», – подчеркивает собеседник.

    «Об этом и следует рассказывать: пусть люди по всей планете знают о том, кого и за что уважают западные политики. В рамках данной информационной кампании логичным будет сосредоточиться именно на гражданах западных стран. Они выступают нашими оппонентами, поэтому, инициируя диалог с ними, Россия показывает себя с сильной стороны», – акцентирует эксперт.

    «Готовность общаться с идеологическим противником – признак уверенности в собственной правоте. Выстраивая искренний и открытый диалог с жителями США, Канады и Великобритании, мы и нашим союзникам демонстрируем нерушимость позиций Москвы», – резюмирует Козюлин.

    Ранее в России назвали позором для Канады чествование в парламенте страны 98-летнего украинского эсэсовца. Об этом заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов. Дипломат подчеркнул, что истеблишмент западного государства отказался от роли Оттавы в антигитлеровской коалиции.

    По его мнению, нет никаких оправданий или объяснений подобным действиям со стороны Канады. Он отметил, что членов парламента никто не заставлял устраивать подобную акцию. Между тем премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за произошедший инцидент.

    Он заверил, что ни его офис, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении на заседание нациста Ярослава Хунку. Вместе с тем Трюдо отметил, что Канада была горда принимать у себя Владимира Зеленского. В настоящий момент извинения принес лишь спикер Палаты общин парламента Энтони Рот.

    Он заявил, что сожалеет о своем решении привести на встречу эсэсовца. Кроме того, политик взял на себя «полную ответственность» за случившееся и попросил прощения перед еврейскими общинами Канады и всего мира. В то же время Рот так и не обратился к России или русским диаспорам.

    Напомним, Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в годы Второй мировой войны в 1-й украинской дивизии, носившей название «Галичина», следует из опубликованных Associated Press фотографий.

    Коментарии (15)
    25 сентября 2023, 05:34
    Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Минобороны: Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ на краснолиманском направлении

    Российские Су-34 поразили пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ vk.com/mil

    Tекст: Антон Никитин

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) ударами авиационных бомб поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    В российском военном ведомстве сообщили, что экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В Минобороны уточнили, что для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняя задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений российской группировки войск.

    Командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 с позывным Солист рассказал, что летчики на двух самолетах уничтожили скопления живой силы, а также автомобильной и бронетанковой техники противника, используя фугасные авиабомбы весом 500 кг ФАБ-500. «Наша авиация готова – как истребительная, так и истребители-бомбардировщики – ко встрече с (американскими истребителями) F-16, встречаем и ждем», – подчеркнул Солист.

    Накануне штурмовая, армейская авиации и артиллерия ВС России на краснолиманском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады терробороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения ВСУ.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2023, 08:33
    Пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Донецком
    Пять российских бойцов отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ под Донецком
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны опубликовало видео боя, снятое с квадрокоптера, на котором пятеро российских военных противостоят 12 штурмовикам вооруженных сил Украины.

    В сообщении военного ведомства говорится, что двое российских бойцов получили ранение в ходе этого боя, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в бой вступило подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным «Большой».

    Сам Большой, как отметили в МО РФ, принял на себя основной накал боя, он находился на виду у противника и вел прицельный огонь по нему.

    В Минобороны подчеркнуло слаженную работу подразделения. «Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», – говорится в сообщении.

    В субботу в Минобороны сообщали, что российские военные на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ, из-за огромных потерь Киев вынужден вывести подразделения в тыл.

    Коментарии (6)
    25 сентября 2023, 08:08
    Крым, Брянскую и Курскую области пытались атаковать восемью беспилотниками

    Минобороны: ПВО уничтожила и перехватила восемь БПЛА над Крымом, Брянской и Курской областями

    Крым, Брянскую и Курскую области пытались атаковать восемью беспилотниками
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Дежурные средства ПВО в понедельник пресекли новую попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на российской территории, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два украинских БПЛА перехватили над Курской областью, еще два – над территорией Брянской области.

    Кроме того, четыре БПЛА уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым.

    Накануне российская ПВО сбила три беспилотника над Курской областью.

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    25 сентября 2023, 12:34
    Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового

    Рогов: Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового в Запорожской области

    Российские силы отбили атаки штурмовых рот ВСУ у Вербового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы вечером воскресенья и в ночь на понедельник отразили атаки штурмовых групп украинских националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил ТАСС, что на участке Работино – Вербовое сохраняется напряженная ситуация, однако «все под контролем». Вечером воскресенья, по его данным, не меньше четырех штурмовых рот ВСУ пытались прорваться к российским позициям в районе Вербового, однако были уничтожены или рассеяны.

    Ночью, добавил Рогов, еще несколько групп ВСУ в количестве свыше двух рот попытались сунуться, и также были рассеяны. Никаких прорывов нет, подчеркнул он.

    В своем Telegram-канале Рогов также сообщил, что российские силы выбили подразделения украинской армии из населенного пункта Орехово-Василевка, расположенного к северо-западу от города Артемовска (украинское название – Бахмут) в ДНР.

    Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины с приходом дождливой и холодной погоды планируют изменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС.

    Коментарии (9)
    25 сентября 2023, 15:29
    СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде

    Daily Mail: Зеленский никак не отреагировал на чествование эсэсовца в Канаде

    СМИ рассказали о поведении Зеленского после чествования эсэсовца в Канаде
    @ Sean Kilpatrick/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британские СМИ в контексте скандала с приглашением в парламент Канады бывшего бойца дивизии «Галичина» войск СС напомнили, что Владимир Зеленский является этническим евреем и пока никак не отреагировал на произошедшее.

    В статье газеты Daily Mail говорится, что Зеленский «является евреем и потерял родственников во время Холокоста», однако до сих пор он не прокомментировал «эту большую путаницу», передает РИА «Новости».

    На заседание парламента Канады 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, который, как было объявлено, «боролся за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии «Галичина» войск СС – соединения, которое комплектовали из украинских националистов и которое в том числе совершало зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

    Извинений от Канады потребовала Польша. Кроме того, возмущение выразило канадское подразделение американской неправительственной организации «Центр Симона Визенталя». Премьер-министр страны Джастин Трюдо не стал брать на себя ответственность за инцидент. В настоящий момент извинения принес только спикер Палаты общин парламента Энтони Рот. В Москве произошедшее назвали позором Канады и фарсом.

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