  • Новость часаНа Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    Венедиктов отказался наказывать журналистку Лазерсон за антисемитский анекдот
    Умерла советская и российская актриса Нина Кирьякова
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Израиль создал центр спецопераций для ликвидации командиров ХАМАС
    В США признали опасность ракет ATACMS для мирного населения
    В Госдуме отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
    Шредер: США запретили Украине заключать мир с Россией
    Мнения
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    0 комментариев
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    67 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    22 октября 2023, 15:02

    Анонсировано совещание Путина по ракетной отрасли

    ТВ: Путин на следующей неделе проведет совещание по ракетной отрасли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    По данным телеканала, Путин перед совещанием также собирается пообщаться с молодыми учеными, передает РИА «Новости». Также президент на следующей неделе планирует встретиться с представителями традиционных религий России.

    Также в планах российского лидера – оперативное совещание с членами Совбеза России.

    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 14:22
    МОК отказался считать Олимпиаду правом человека

    МОК в ответ на критику со стороны Путина отказался считать Олимпиаду правом человека

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии и не являются этнической дискриминацией, заявили в организации.

    В организации отметили, что «участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», передает ТАСС.

    Отвергая обвинения президента России Владимира Путина об этнической дискриминации россиян со стороны МОК, комитет заявил, что строгие условия, которые организация определила в своих рекомендациях международным федерациям для участия российских или белорусских спортсменов, соответствуют Олимпийской хартии.

    Ранее Путин заявил, что отношение МОК к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку. Как подчеркнул российский президент, благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения».

    Коментарии (23)
    22 октября 2023, 12:26
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    Путин: Чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов
    @ авриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм.

    Ранее издание Bild сообщило, что экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посадили отдельно от действующего главы немецкого правительства Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии в Эльбской филармонии Гамбурга.

    «Что касается бывшего канцлера ФРГ господина Шредера, вы сказали, его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. Так вот, я хочу сказать – чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтону Роту – главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», повторив фразу о Шредере и Роте по-немецки.

    «В Германии много порядочных людей. И я уверен, многие это услышат», – добавил президент.

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что им не позволили США.

    Напомним, супруга Шредера Со Ен Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 15:57
    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

    Путин подписал указ о Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге

    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
    @ @ruchessfed

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Игры планируется провести для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также проведение игр направлено на развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

    Коментарии (11)
    20 октября 2023, 01:31
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    Начальник Генштаба Герасимов в Ростове-на-Дону доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину о ходе СВО, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, прошли «и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», передает РИА «Новости».

    Герасимов сообщил Путину, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции». Они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад, содержание которого не раскрывается.

    Путин попросил Герасимова «передать привет командирам». «Обязательно», – ответил начальник Генштаба.

    В четверг Путин в Перми принял участие в мероприятиях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 16:12
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств, это признак его вырождения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он (международный спорт) очень коммерциализирован – значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – приводит его слова ТАСС.

    Путин считает, что новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. «Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

    Ранее Путин подписал указ о том, что в российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы.

    Коментарии (8)
    19 октября 2023, 16:37
    Путин: Израиль и половину арабских стран могут исключить из мирового спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предположил, что в связи с нынешней ситуацией в мировом спорте из него могут исключить Израиль и половину арабских стран.

    «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Несмотря на то, что пока «непонятно, кто там и что делает», в связи с последними событиями ограничения в виде спорта могут последовать незамедлительно, добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 10:52
    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем.

    «Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Вы добились успеха во многих творческих профессиях, требующих глубоких, разносторонних знаний, энергии и увлеченности. Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес. Желаю Вам здоровья и новых достижений», – отметил президент России.

    Владимир Соловьев является ведущим программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», а также телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Лауреат премии ТЭФИ (2005). Является автором и ведущим фильмов «Миропорядок» (2015), «Миропорядок 2018» (2018), а также фильма «Президент» (2015), в котором Соловьев рассказал о пятнадцати годах президентства Владимира Путина и взял большое интервью у главы государства.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 18:46
    Путин поручил подготовить предложения по установкам «мегасайенс»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики Росатома трех научных установок класса «мегасайенс», сообщила пресс-служба Кремля.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству, Росатому, Российской академии наук и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» необходимо подготовить предложения, которые связаны с созданием трех научных установок класса «мегасайенс» для получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году, передает ТАСС. Поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2024 года.

    В сообщении уточнятся, что правительство при участии Росатома должно дополнительно рассмотреть вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики, в том числе за счет федерального бюджета, собственных средств и иных источников. Отмечается, что доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 декабря, далее – ежегодно.

    В марте на территории технопарка «Саров» в Нижегородской области началось строительство конгресс-центра научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ). На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс».

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 17:59
    Путин поручил проработать организацию пассажирских рейсов с аэродрома Сарова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны совместно с Росатомом, ФСБ и властями Нижегородской области представить предложения о регулярных пассажирских рейсах с аэродрома города Сарова.

    По итогам встречи с молодыми учеными-ядерщиками, прошедшей в Сарове в начале сентября, Путин поручил до 15 декабря подготовить и представить предложения по организации регулярных пассажирских перевозок с использованием аэродрома Саров (Миус) в интересах «Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики», Национального центра физики и математики Госкорпорации «Росатом» и паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» Нижегородской области», говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В сентябре президент России Владимир Путин назвал решаемым вопрос организации пассажирского авиасообщения в аэропорту города Сарова в Нижегородской области и поручил продумать возможные варианты его решения.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 13:52
    Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС.

    «Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», – приводит его слова ТАСС.

    Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 14:11
    Поездка Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону оказалась незапланированной

    Песков: Поездка Путина в штаб ВС России в Ростове-на-Дону не была запланирована

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездка президента России Владимира Путина в штаб Вооруженных сил (ВС) России в Ростове-на-Дону была достаточно оперативно организована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее она не планировалась», – ответил он на вопрос, планировалась ли такое мероприятие заранее. «Эти поездки проходят достаточно регулярно, и президент достаточно регулярно прямо на месте получает доклады наших военных», – приводит его слова ТАСС.

    В ночь на пятницу пресс-секретарь главы государства проинформировал, что Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе специальной военной операции (СВО). Доклад о положении дел президенту представил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, еще ранее – объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Также он посещал штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 16:32
    Путин: Российские спортсмены вернутся к полноценным форматам выступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские спортсмены обязательно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «Вы сказали «мы вернемся к полноценным выступлениям». Но наши выступления и так всегда являются полноценными. К полноценным форматам (вернемся) – конечно, это безусловно произойдет», – прокомментировал он одно из выступлений участников совета, передает ТАСС.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 18:59
    Путин похвалил пермские власти за развитие региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития Пермского края и похвалил власти региона.

    В ходе встречи с губернатором Пермского Края Дмитрием Махониным Путин, слушая доклад главы региона, назвал хорошим результатом рост валового регионального продукта на 15% и увеличение реальных денежных доходов населения на 8,6%, передает ТАСС.

    Президент указал и на достойные показатели инвестиций. «Инвестиции в основной капитал – это будущее. То, что сегодня вложено, завтра будет работать», – подчеркнул Путин.

    Махонин доложил главе государства о социально-экономическом развитии края, в частности, о расселении граждан из аварийного жилья. Путин с удовлетворением заметил расселение пермских Березников, где после техногенной аварии в декабре 2004 года в жилых домах пошли трещины и периодически образовывались провалы почвы. Дома возле провалов были признаны аварийными, в них проживало свыше 12 тыс. человек.

    Жителей аварийных Березников переселили в микрорайон «Любимов», строительство которого стартовало в 2015 году. В июне этого года был сдан последний дом, в итоге более 12 тыс. жителей Березников обзавелись новой жилплощадью.

    Кроме того, глава Пермского края доложил Путину о том, что в ближайшее время в регионе будет принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков отличившимся бойцам спецоперации. Президент указал Махонину на важность содействия бойцам в обустройстве этих участков.

    «Участникам надо помогать обустраивать эти участки», – отметил глава российского государства. Пермский губернатор заверил Путина в том, что власти займутся подключением участков к газу и водопроводу, чтобы они «не пустовали».

    Ранее Путин похвалил работу Хоценко на посту врио губернатора Омской области.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 16:04
    Путин поручил увеличить отчисления от лотерей на спорт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

    В ходе заседания Совета по физкультуре и спорту глава государства отметил, что физическая культура является важной составляющей в вопросе здоровья нации, и призвал увеличить отчисления от лотерей на спорт, передает ТАСС.

    «Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, – это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин раскритиковал невыполнение поручения о спортивных объектах на селе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Задержаны угрожавшие самарскому губернатору мигранты
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
    Израиль эвакуировал 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме
    Названо число принятых в гражданство России человек в 2023 году
    В США жестоко убили женщину-раввина
    Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударную авиацию Украины выманили на дистанцию смерти

    За неделю Украина потеряла 14 единиц авиатехники. Среди них – истребители, штурмовики и вертолеты. По мнению экспертов, потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО. В чем могла заключаться суть этой операции и как она была реализована? Подробности

    Перейти в раздел

    Исчезновение молдавского языка угрожает интересам России

    Украина официально признала молдавский язык румынским. Ранее такой же шаг сделал и сам Кишинев. Все это, как считают эксперты, постепенно размывает не только государственность Молдавии, но и идентичность местных жителей. В чьих интересах проводится такая политика и какие риски она несет для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............