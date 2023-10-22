«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16
Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами
Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.
По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».
По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.
Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.