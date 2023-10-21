Названа дата старта марафона «Знание.Первые»

Tекст: Кристина Цыцура

Проект откроет образовательная программа Международной выставки-форума «Россия», которая организована по указу президента в Москве на ВДНХ. Марафон станет одним из центральных событий выставки. На его площадках соберутся около 15 тыс. участников. Регистрация для участия продлится до 25 октября.

Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы выставки.

По словам гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля, в течение трех дней лучшие лекторы России будут рассказывать молодежи о достижениях последних 20 лет. Он выразил уверенность, что искренний диалог с наставниками поможет участникам марафона расширить кругозор и использовать полученные знания для новых достижений.

Особенностью марафона в этом году станет то, что каждая буква слова «Россия» получит определенное значение. Запланировано шесть треков марафона, первые буквы названий которых составят слово «Россия».

Трек Знание.Родина будет посвящен истории, культуре, национальному многообразию нашей страны.

Знание.Общество будет связано с экологией, волонтерством, лидерством, общественными проектами.

Трек Знание.Сила расскажет о достижениях и героизме наших соотечественников, традиционных ценностях, значении СВО.

Трек Знание.Суверенитет расскажет об экономической, технологической независимости России, развитии бизнеса и экономики.

Участники трека Знание.Инновации обсудят развитие научного потенциала России, современные разработки, исследования в области науки, технологий, ИИ.

Трек Знание.Я будет посвящен вкладу личности в общественное развитие и наставничеству.

На всех площадках своим опытом с молодыми людьми поделятся ученые, главы крупных компаний, спортсмены, преподаватели, военнослужащие. Всего запланировано более 170 выступлений. Также запланированы разборы тематических кейсов, можно будет получить индивидуальные консультации HR-специалистов, стать участником нетворкинг-сессии или фан-встречи с блогерами.