Советник главы ДНР Гагин заявил о призывах Киева в сторону несовершеннолетних вступать в ряды ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на Украине действует закон, согласно которому можно призывать с 16 лет на добровольной основе, в связи с этим военкомы начинают ездить по учебным заведениям – школам, техникумам, лицеям –агитировать их ехать на фронт и воевать, передает РИА «Новости».

Гагин также не исключил, что на Украине могут принять закон и о мобилизации женщин, что в свою очередь может привести к каким-то бунтам и недовольству населения.

При этом советник главы ДНР отметил, что не стоит недооценивать противника – резервы у ВСУ есть до сих пор, несмотря на наличие серьезного кризиса призывного ресурса.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, что будут проверены все решения медицинских комиссий об освобождении от мобилизации. Также на Украине решили лишить отсрочки от армии людей, которые получают второе высшее образование.