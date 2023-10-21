  • Новость часаРоссия опровергла вмешательство в выборы в США и других странах
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    Американских агентов заставят играть по русским правилам
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    ХАМАС освободило американских заложниц
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    12 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    28 комментариев
    21 октября 2023, 06:27

    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко

    Politico связала позицию Фицо по Украине с его конфликтом с Тимошенко в 2009 году

    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко
    @ Mateusz Wlodarczyk/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо по вопросу поддержки Украины объясняется тем, что в 2009 году у него произошел конфликт с Юлией Тимошенко, которая возглавляла тогда украинский кабмин, заявили СМИ.

    Как пишет Politico, в 2009 году словацкой делегации во время визита в Киев пришлось три часа ждать встречи с Тимошенко. При этом Тимошенко отругала Фицо за «пророссийскую позицию» прямо перед телекамерами, передает РИА «Новости».

    Один из словацких чиновников заявил, что «это была крайне неприятная ситуация». «Фицо покраснел от гнева, – заявил чиновник. – Его унизили». После этого Фицо посетил Москву, где словакам оказали «роскошный прием», пишет издание.

    Напомним, партия «Направление – социальная демократия» одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Ее глава Роберт Фицо хочет отменить военную помощь Украине.

    20 октября 2023, 18:54
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью

    Сальдо: Украинские военные запустили более 10 ракет по Крыму и Приазовью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия провела пуск нескольких ракет в сторону Крымского полуострова и Приазовья, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ запустили не менее 10-15 ракет, в том числе переделанных из С-200, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Над территорией Херсонской области сбито пять ракет, три – в Каховском муниципальном округе, две – в Геническом округе. ПВО «отработала на отлично», заключил он.

    До этого в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ПВО сбила ракету около микрорайона Любимовка.

    Коментарии (17)
    20 октября 2023, 17:04
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о способности ВС России взять Харьков и Одессу

    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия способна взять под контроль Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по украинскому вопросу, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

    ВС России могут взять Харьков и Одессу, исторически это русские города, которые никогда не были частью Украины, сказал Макгрегор на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент России Владимир Путин не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе СВО и не намеревался двигаться «до польской границы». США и их союзники в Европе отказываются от переговоров, это и вынуждает Москву принимать решения о продвижении войск, заключил полковник.

    До этого Макгрегор советовал американскому руководству снизить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики. Также он ранее указывал на способность ВС России освободить Харьков и отмечал, что остается загадкой, почему они этого не делают.

    Коментарии (32)
    20 октября 2023, 15:48
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили семь самолетов украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО сбили за сутки семь Миг-29, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    За прошедшую неделю истребительная авиация ВКС России и ПВО России уничтожили 12 самолетов, из них 10 – Миг-29, два – штурмовики Су-25. Также уничтожено два вертолета Ми-8.

    Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 снарядов РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиабомб JDAM.

    С начала СВО уничтожено 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 ЗРК, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (65)
    20 октября 2023, 15:01
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    @ president.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.

    «А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Кроме того, Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 18:30
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ

    Interia: Использование «Тосочки» в зоне СВО стало плохой новостью для ВСУ

    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Использование российской тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» – плохая новость для украинской армии, оружие способно наносить чудовищные удары за считаные секунды, указало польское издание Interia.

    Залп из этого огнемета может уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия, пишет Interia, передает РИА «Новости».

    Термобарические снаряды, которые выпускает «Тосочка», способны разрушать серьезные укрепления за счет очень высокой температуры и избыточного давления, ударная волна от них может проходить сквозь стены строений, это очень опасно для всех укрывающихся там.

    ТОС-2 опаснее своего предшественника ТОС-1, машина теперь имеет бронированную кабину, мощный двигатель способен развить скорость до 100 км/ч. В задней части есть пусковая установка, а ракеты могут поражать цели в радиусе до 15 км.

    «Тосочка» имеет улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Комплекс базируется на шасси «Урала» с повышенной проходимостью, на борту есть автоматизированные системы стрельбы.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о боевой работе расчета ТОС-2 в зоне СВО, комплекс уничтожил скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне.

    Коментарии (27)
    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

    Коментарии (16)
    20 октября 2023, 20:57
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной

    Кличко признал, что подконтрольные России территории не являются Украиной

    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов на Украине, заявил, что подконтрольные России области уже не относятся к территории страны.

    «О голосовании: те территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет», – заявил Кличко в интервью на телеканале «Киев 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что неизвестно, каким образом будут учитываться эти территории.

    Киевский градоначальник также отметил сложности при проведении избирательной кампании в военное время. «Кто-то говорит: демократические принципы, нам нужно провести выборы. Нет! Выборы – это не демократично. Условия проведения выборов... Это условия, равные возможности для каждого принимать участие, равные возможности голосовать», – сказал он. Кличко указал, что военнослужащие и 9 млн уехавших украинцев не получат равной со всеми возможности принять участие в выборах.

    Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал к смене власти на Украине.

    Коментарии (10)
    20 октября 2023, 21:57
    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах

    Украина направила арестованные деньги банков России на внутренние выплаты

    На Украине рассказали о потраченных российских деньгах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина решила направить арестованные деньги из банков России на выплаты компенсаций жителям за утерянное жилье, заявила председатель украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

    Как пишет Укринформ, из арестованных средств России на жилищные компенсации было направлено 4,4 млрд гривен (около 120 млн долларов), передает ТАСС.

    По словам Шуляк, сегодня для выплаты компенсаций использовались замороженные средства работавших на Украине российских банков. Она уточнила, что самая крупная сумма была от «дочки» Сбербанка.

    Ранее министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов.

    Коментарии (7)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (28)
    20 октября 2023, 19:10
    Белый дом не исключил поставки Украине ранее не передававшегося оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    США допускают поставки на Украину ранее не передававшихся систем оружия и военной техники, однако новый запрос Конгрессу на оказание дальнейшей помощи Киеву не содержит конкретных упоминаний такой продукции.

    На онлайн-брифинге, посвященном новому бюджетному запросу о помощи Украине, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что «запрос не уточняет конкретно, какие системы вооружений будут поставлены», передает ТАСС.

    Он напомнил, что ранее США добавляли новые оружейные системы к поставляемым Киеву, однако новый запрос «не содержит конкретного ответа на вопрос о том, какие оружейные системы будут поставляться Украине в плане дополнительного потенциала, который ранее не предоставлялся». Салливан добавил, что Белый дом будет консультироваться с Конгрессом, если решит передать Украине новые средства.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 106 млрд долларов на поддержку Украины и Израиля.

    Коментарии (19)
    20 октября 2023, 08:20
    Иностранных наемников на стороне ВСУ стало меньше

    Марочко: Число иностранных наемников на стороне Киева становится все меньше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции, сокращается, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с территории Украины.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 13:08
    Лавров: Украина многим надоела в Европе
    Лавров: Украина многим надоела в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина надоела многим в европейских странах, заявил глава МИД России Сергей Лавров в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    По его словам, многим в Европе Украина порядком надоела, они удерживают ситуацию необходимости помогать по инерции, через самовнушение, передает ТАСС.

    «Сами себя убеждают, что Украина победит на поле боя, и они должны делать все, чтобы это произошло. Ну пожалуйста, если такое самовнушение помогает им в жизни, Бог им судья», – отметил Лавров.

    В Кремле ранее отмечали, что Западу все меньше нравится наглая позиция Украины, у налогоплательщиков западных стран возникают вопросы о расходовании выделяемых Киеву средств.

    Коментарии (11)
    20 октября 2023, 12:30
    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды

    Сенатор Климов: Словами о «разумных инвестициях» в Украину Байден прикрывает «распил» американского бюджета

    Сенатор: США разжигают пожары по всему миру ради собственной выгоды
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Своим высказыванием о «разумных инвестициях» Байден пытается оправдаться перед американцами за трату денег на конфликты в других странах. Если бы на Марсе можно было начать боевые действия, Штаты вмешались бы и туда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» в безопасность будущих поколений американцев.

    «В Вашингтоне разговорами о борьбе за демократию и «разумных инвестициях» прикрывают свой финансовый расчет. От тех денег, которые США выделяют на затягивание конфликта на Украине, американские корпорации получают огромные доходы. Во власти сидят лоббисты различных компаний, которые продвигают выгодные для себя политические решения», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Фактически речь идет о масштабном «распиле» американского бюджета. Из-за этой политики разгораются пожары по всему миру. Вашингтону все равно и на израильтян с палестинцами, и на украинцев. Для них нет разницы, где будет вестись война. Если была бы возможность начать боевые действия на Марсе, США вмешались бы и туда», – отмечает собеседник.

    «В данном контексте слова Байдена о «дивидендах» направлены исключительно на внутреннюю аудиторию. Американцы не понимают, зачем Белый дом выделяет огромные средства на внешние конфликты, когда внутри страны так много проблем. Вот президент и говорит, что якобы это инвестиция в безопасность граждан, хотя на деле жителям США ничего не угрожает», – резюмировал Климов.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и процветающим», – заявил Байден. При этом он заверил, что армия США не будет направлена «сражаться на Украину».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    По словам Захаровой, США всегда рассматривали войны как «разумную инвестицию», поскольку те велись «не на американской территории, а чужие издержки их не волновали». «Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – сказала она.

    Оценивая слова Байдена о дивидендах, Захарова напомнила высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего: «Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой». Как отметила дипломат, видимо, «все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови».

    Коментарии (5)
    20 октября 2023, 23:36
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Взрыв произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины

    Взрыв прогремел в Кривом Роге
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, в Кривом Роге произошел взрыв, сообщил мэр города Александр Вилкул.

    Вилкул заявил о ракетной атаке. В пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в городе, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях, передает ТАСС.

    В среду сообщалось о взрывах в Николаеве.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 11:04
    В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ
    В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 боеприпасов, было совершено несколько атак с помощью БПЛА. В результате обстрелов повреждения получили частное домовладение и линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново – установлено 32 прилета, никто не пострадал, в одном частном домовладении выбиты окна. Повреждена линия электропередачи, сейчас ЛЭП восстановлена, передает ТАСС.

    В Белгородском районе в четверг по селу Журавлевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – шесть. Система ПВО над селами Никольским, Ястребово и Варваровка сбила по одному БПЛА самолетного типа. В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера было сброшено два самодельных взрывных устройства.

    По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено два и девять минометных снарядов соответственно. В Волоконовском районе из гранатомета ВСУ обстреляли окраину хутора Старого – зафиксировано десять гранатометных выстрелов.

    В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка было выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – три и шесть минометных снарядов соответственно.

    В Краснояружском районе 19 октября под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Красная Яруга – установлено десять прилетов. По окраинам сел Теребрено и Вязовое было выпущено четыре и два артиллерийских снаряда соответственно.

    Как сообщил губернатор, в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино», селам Середа и Белянка выпущено по три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – два минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

    Ранее Гладков сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.

    Коментарии (6)
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