Голикова назвала количество участников чемпионатов «Абилимпикс»

Голикова: В чемпионатах «Абилимпикс» приняли участие 90 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

«Уже восемь лет «Абилимпикс» набирает обороты, региональные чемпионаты проходят во всех регионах нашей страны. Прошло 585 чемпионатов, их участниками стали 90 тыс. человек. Я называю эти цифры, чтобы вы поняли, какое большое число участников «Абилимпикс» объединил. Мы вместе с вами отрабатываем лучшие практики. Важно, что количество профессий и компетенций, по которым вы соревнуетесь, постоянно растет. Их уже стало 300, и отличительной особенностью этого года является то, что в организации чемпионата приняли участие 2,5 тыс. работодателей», – обратилась к участникам Голикова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



«Этот год объявлен президентом страны Годом педагога и наставника. Давайте поблагодарим наших педагогов, скажем им большое спасибо. Конечно, мы будем делать все, чтобы у вас появлялось как можно больше безграничных возможностей. Это и образовательные программы, и помощь при трудоустройстве. К национальному чемпионату «Абилимпикс» очень большой интерес со стороны работодателей. Мы уверены, что каждому из вас, кто еще не трудоустроился, мы поможем найти возможность показать свои лучшие умения, реализовать себя и стать наставниками для будущих поколений», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Мероприятие также посетили заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, замминистра просвещения России Денис Грибов, министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак и директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

На встрече с финалистами Голикова отметила, что работодатели с большим интересом относятся к чемпионату и сами предлагают перечень актуальных профессий. Она подчеркнула, что все 49 компетенций этого года востребованы на рынке труда. Кроме того, участники движения «Абилимпикс» имеют возможность получить дополнительное образование по 240 различным направлениям, а также самим стать экспертами и наставниками для молодых людей.



Национальный чемпионат «Абилимпикс–2023» проходит с 20 по 23 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор» и на шести дополнительных площадках столичных колледжей. В мероприятии принимают участие более 750 конкурсантов из 76 регионов России, соревнования проводятся по 49 компетенциям.

