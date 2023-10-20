  • Новость часаВ Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ
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    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    19 комментариев
    20 октября 2023, 11:48

    В Великом Новгороде открылся семинар «Без срока давности»

    Участники Всероссийского семинара «Без срока давности» в Великом Новгороде обсудят ключевые вопросы, связанные с сохранением памяти о жертвах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и обменяются опытом по реализации военно-патриотических мероприятий в своих регионах.

    В Великом Новгороде открылся Всероссийский семинар «Без срока давности», куда приехали 200 молодых патриотов из 45 регионов России. Участники семинара – это лидеры патриотических общественных объединений и проектов, представители молодежного сообщества Федерального проекта, специалисты органов исполнительной власти, сотрудники региональных центров патриотического воспитания, региональные координаторы Федерального проекта, а также участники детских и молодежных творческих коллективов.

    Накануне мероприятия они отправились на торжественный митинг к музейно-мемориальному комплексу «Жестяная горка» в Батецком муниципальном районе Новгородской области, где возложили цветы в память о жертвах геноцида.

    Заместитель председателя правительства Новгородской области Оксана Белокрылова зачитала приветственную телеграмму полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана, в которой он напомнил о необходимости противостоять попыткам искажения истины и отрицания преступной роли нацизма.

    «Реализация проекта «Без срока давности» имеет большое значение для сохранения исторической правды», – заявил Гуцан.

    Участники семинара обсудят ключевые вопросы, связанные с сохранением памяти о жертвах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и обменяются опытом по реализации военно-патриотических мероприятий на территории своих регионов.

    Основным направлением образовательной программы станет исследование и подготовка новых форматов реализации мероприятий Федерального проекта «Без срока давности» в системе патриотического воспитания детей и молодежи.

    Участникам в ходе работы с тренерами предстоит подготовить рекомендации по использованию в педагогической практике материалов федерального проекта «Без срока давности», разработать концепцию плана реализации проектов, методические рекомендации при взаимодействии с правоохранительными органами власти по тематике геноцида, а также разработать новые форматы проведения и организации мероприятий творческой направленности с тематикой проекта.

    На открытии состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения финалистов Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память», запущенного в День единых действий 19 апреля в Москве. Из пяти тысяч заявок от школьников и студентов из 89 регионов России объявлены по три победителя в каждой возрастной категории. До конца года они отправятся вместе со своими научными руководителями в патриотические туры по местам боевой или трудовой славы своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, посетят музейные комплексы и исторические объекты.

    Из общего числа заявок были отобраны двенадцать работ, которым удалось поставить наиболее четкие цели и достичь их в ходе исследования своей семьи, качественно поработать с архивными источниками и научной литературой. Победитель в каждой возрастной номинации отправится в патриотический тур по маршруту боевой или трудовой славы своих родственников, про которых они создали свои исследовательские работы. В маршрутном листе такие города, как Воронеж, Благовещенск, Калининград и Волгоград.

    19 октября 2023, 18:52
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.

    Как сообщили очевидцы каналу, Милохина избили из-за того, что он заглянул в открытое окно одного из домов. Местный житель под антироссийские лозунги избил россиянина, передает URA.ru.

    К избивающему парня мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли. После случившегося Милохин экстренно улетел в Дубай.

    Напомним, в сентябре тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы. Тогда Милохин опять покинул Россию. 

    Коментарии (71)
    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

    Коментарии (25)
    19 октября 2023, 12:39
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил, что убил своих родственников, поскольку те заставляли его бросить наркотики, сообщает пресса.

    Микоян, как пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, убил бабушку и брата ножом за то, что те просили его перестать употреблять наркотики и тусоваться.

    Подозреваемый в ходе допроса, как утверждается, сознался в содеянном.

    Ранее в деревне Крюково в Московской области нашли тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Музыкант заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».

    По данным «Известий», Микоян сначала поссорился с бабушкой, убил ее, а потом убил брата.

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 17:32
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране

    Кабмин Киргизии изменил правила пребывания граждан ЕАЭС в стране

    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    @ Алексей Смышляев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Краткосрочный выезд из Киргизии теперь не обнуляет необходимость повторной регистрации при долгосрочном пребывании в стране граждан ЕАЭС, в частности, России, сообщили в кабинете министров республики.

    Уточняется, что граждане ЕАЭС, в том числе россияне, могут пребывать в Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов не более 90 дней. В соответствии с новыми правилами, введенными кабмином, для долгосрочного пребывания теперь недостаточно просто на короткий срок выехать из республики, передает РИА «Новости».

    Отныне для долгосрочного нахождения в Киргизи необходимо оформить документы, разрешающие нахождение в стране (регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт»), либо выехать из страны не менее, чем на 90 дней. При этом виза для нахождения на территории республики гражданами ЕАЭС не требуется.

    Ранее Тайланд объявил о продлении безвизового режима для россиян до 90 дней.

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    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

    Коментарии (7)
    19 октября 2023, 20:19
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    «Зачем ты это сделала? Это не круто», – сказал Пеюхенен. В ответ зрительница посоветовала музыканту съездить на Украину, передает «Sputnik. Ближнее зарубежье».

    В соцсетях украинцы осудили поступок певца, однако Пеюхенен оправдался, что перепутал флаг со шведским. При этом он заявил, что против Швеции ничего не имеет.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 20:55
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск

    Newsweek: Танки Abrams опоздали и создадут только проблемы для украинских войск

    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы, пишет журнал Newsweek.

    «В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы «Абрамсы» внесли реальный вклад в изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны», – считает украинский депутат Алексей Гончаренко, его слова приводит Newsweek, передает РИА «Новости».

    Танки Abrams хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника, заявила изданию научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона в Великобритании Марина Мирон. Американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. Мирон считает, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал об охоте на танки Abrams и Leopard.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    Коментарии (50)
    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    19 октября 2023, 19:54
    Дуда: До 1989 года только свиньи ходили на выборы в Польше

    Президент Польши назвал «свиньями» голосовавших на выборах во времена ПНР

    Дуда: До 1989 года только свиньи ходили на выборы в Польше
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Польши Анджей Дуда назвал «свиньями» тех граждан страны, которые принимали участие в выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР).

    По его словам, демократия в Польше укоренилась, удалось изменить общественный подход благодаря поступательной правильной деятельности. «Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», – передает РИА «Новости» слова Дуды, который выступил на съезде профсоюза «Солидарность».

    Он заявил, что во времена ПНР явка избирателей на всевозможных выборах завышалась. Вместе с тем Дуда отметил рекордную явку на прошедших 15 октября выборах в Польше.

    Напомним, по итогам выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, «Третий путь» – 65, «Левые» – 26. Еще 18 мест получила «Конфедерация».

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    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

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    20 октября 2023, 07:03
    Минобороны показало загрузку «Авангарда» в пусковую установку под Оренбургом

    Минобороны опубликовало видео загрузки «Авангарда» в шахтную пусковую установку в Оренбургской области

    Минобороны показало загрузку «Авангарда» в пусковую установку под Оренбургом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области, сообщило Минобороны России.

    Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». МБР загрузили в пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Минобороны указало, что на «сложнейшие технологические операции» потребовалось несколько часов. Подчеркивается, что подготовлена инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка.

    Весной сообщалось, что второй по счету ракетный полк в составе оренбургской дивизии РВСН с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» будет полностью укомплектован к 2025 году.

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    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

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