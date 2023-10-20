В Великом Новгороде открылся семинар «Без срока давности»

В Великом Новгороде открылся Всероссийский семинар «Без срока давности», куда приехали 200 молодых патриотов из 45 регионов России. Участники семинара – это лидеры патриотических общественных объединений и проектов, представители молодежного сообщества Федерального проекта, специалисты органов исполнительной власти, сотрудники региональных центров патриотического воспитания, региональные координаторы Федерального проекта, а также участники детских и молодежных творческих коллективов.

Накануне мероприятия они отправились на торжественный митинг к музейно-мемориальному комплексу «Жестяная горка» в Батецком муниципальном районе Новгородской области, где возложили цветы в память о жертвах геноцида.

Заместитель председателя правительства Новгородской области Оксана Белокрылова зачитала приветственную телеграмму полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе Александра Гуцана, в которой он напомнил о необходимости противостоять попыткам искажения истины и отрицания преступной роли нацизма.

«Реализация проекта «Без срока давности» имеет большое значение для сохранения исторической правды», – заявил Гуцан.

Участники семинара обсудят ключевые вопросы, связанные с сохранением памяти о жертвах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Великой Отечественной войны, и обменяются опытом по реализации военно-патриотических мероприятий на территории своих регионов.

Основным направлением образовательной программы станет исследование и подготовка новых форматов реализации мероприятий Федерального проекта «Без срока давности» в системе патриотического воспитания детей и молодежи.

Участникам в ходе работы с тренерами предстоит подготовить рекомендации по использованию в педагогической практике материалов федерального проекта «Без срока давности», разработать концепцию плана реализации проектов, методические рекомендации при взаимодействии с правоохранительными органами власти по тематике геноцида, а также разработать новые форматы проведения и организации мероприятий творческой направленности с тематикой проекта.

На открытии состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения финалистов Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память», запущенного в День единых действий 19 апреля в Москве. Из пяти тысяч заявок от школьников и студентов из 89 регионов России объявлены по три победителя в каждой возрастной категории. До конца года они отправятся вместе со своими научными руководителями в патриотические туры по местам боевой или трудовой славы своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, посетят музейные комплексы и исторические объекты.

Из общего числа заявок были отобраны двенадцать работ, которым удалось поставить наиболее четкие цели и достичь их в ходе исследования своей семьи, качественно поработать с архивными источниками и научной литературой. Победитель в каждой возрастной номинации отправится в патриотический тур по маршруту боевой или трудовой славы своих родственников, про которых они создали свои исследовательские работы. В маршрутном листе такие города, как Воронеж, Благовещенск, Калининград и Волгоград.