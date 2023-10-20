Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».4 комментария
Москва назвала бойкоты российскому спорту бессмысленными
В МИД назвали бессмысленными бойкоты российскому спорту
Бойкоты российскому спорту являются бессмысленными как со спортивной точки зрения, так и с политической, заявил посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Корев на панельной дискуссии «Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества» на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.
По его словам, казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, но в последнее время активизировались силы, которые используют спорт для своих амбиций, ряд стран навязывают бойкот российскому спорту и нашим спортсменам, что бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.