Москва назвала бойкоты российскому спорту бессмысленными

В МИД назвали бессмысленными бойкоты российскому спорту

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, казалось бы, всем очевидно, что спорт призван объединять людей, но в последнее время активизировались силы, которые используют спорт для своих амбиций, ряд стран навязывают бойкот российскому спорту и нашим спортсменам, что бессмысленно как со спортивной, так и с политической точки зрения, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.