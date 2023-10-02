Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
СМИ: Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена и ЕС
Bloomberg: Киеву будет сложнее получать новую помощь из-за изменения настроений в США
Отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании правительства США назвали ударом для президента Джо Байдена и европейских союзников.
Решение Конгресса исключить пакет помощи Украине в размере 6 млрд долларов из соглашения о финансировании правительства до середины ноября стало ударом для Байдена и вызвало беспокойство в рядах европейских союзников, пишет Bloomberg, передает ИноTV.
Ситуация с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро, сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Кроме того, один из лидеров Евросоюза заявил о возможном усложнении ситуации по мере приближения выборов в США.
Издание отмечает, что Киеву будет сложнее получить новую помощь из-за изменения настроений в Штатах – внутриполитическое внимание все больше смещается на вопросы безопасности границ.
В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине.