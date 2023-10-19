Путин похвалил пермские власти за развитие региона

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с губернатором Пермского Края Дмитрием Махониным Путин, слушая доклад главы региона, назвал хорошим результатом рост валового регионального продукта на 15% и увеличение реальных денежных доходов населения на 8,6%, передает ТАСС.

Президент указал и на достойные показатели инвестиций. «Инвестиции в основной капитал – это будущее. То, что сегодня вложено, завтра будет работать», – подчеркнул Путин.

Махонин доложил главе государства о социально-экономическом развитии края, в частности, о расселении граждан из аварийного жилья. Путин с удовлетворением заметил расселение пермских Березников, где после техногенной аварии в декабре 2004 года в жилых домах пошли трещины и периодически образовывались провалы почвы. Дома возле провалов были признаны аварийными, в них проживало свыше 12 тыс. человек.

Жителей аварийных Березников переселили в микрорайон «Любимов», строительство которого стартовало в 2015 году. В июне этого года был сдан последний дом, в итоге более 12 тыс. жителей Березников обзавелись новой жилплощадью.

Кроме того, глава Пермского края доложил Путину о том, что в ближайшее время в регионе будет принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков отличившимся бойцам спецоперации. Президент указал Махонину на важность содействия бойцам в обустройстве этих участков.

«Участникам надо помогать обустраивать эти участки», – отметил глава российского государства. Пермский губернатор заверил Путина в том, что власти займутся подключением участков к газу и водопроводу, чтобы они «не пустовали».

Ранее Путин похвалил работу Хоценко на посту врио губернатора Омской области.