Путин предложил закрепить как норматив возведение некапитальных спортобъектов

Tекст: Ольга Иванова

«У нас есть рекомендации по возведению плоскостных сооружений и некапитальных многофункциональных комплексов. Эти рекомендации нужно закрепить как норматив градостроительного проектирования. Он обяжет местные органы власти, застройщиков создавать необходимые людям спортивные объекты в шаговой доступности во дворах, парках, скверах, на набережных, где заниматься смогут представители всех возрастов и групп здоровья, причем люди смогут это делать целыми семьями», – приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что количество спортивных сооружений растет и на данный момент превышает 353 тыс. объектов.

Путин подчеркнул, что «нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации – городах, поселках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков, тем более что для этого не нужно каких-то громоздких строек».

Ранее Путин раскритиковал невыполнение поручения о спортивных объектах на селе.