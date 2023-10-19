Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.11 комментариев
Политолог: Экономика России трансформировалась в условиях внешнего давления
Политолог Щербинин отметил успешную трансформацию экономики России вопреки давлению Запада
Несмотря на внешнее давление, оказываемое на российскую экономику, развитие России продолжается. Стартовавший международный экспортный форум «Сделано в России» – наглядная демонстрация качественной трансформации российской экономики за последние 30 лет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.
«России удалось преодолеть стагнацию высокотехнологичного сектора производства, с которым столкнулась страна в период распада СССР. Сегодня наша экономика производит сложную наукоемкую продукцию, начиная от удобрений и заканчивая атомными станциями», – считает Максим Щербинин.
По его словам, достигнутые результаты заключаются в синергии предпринимательского сообщества и государства. «Промышленный сектор демонстрировал готовность к качественным изменениям и активно включался в перспективные программы развития высокотехнологичных направлений производства, а государство создавало необходимые для этого условия: льготы, дипломатические каналы, финансирование, поддержку образования и науки», – подчеркнул эксперт .
«Несмотря на внешнее давление, оказываемое на российскую экономику, развитие России продолжается. Сегодня Россия открыта миру, экспортирует свою продукцию, активно развивается, но при этом сохраняет независимость во внутренней и внешней политике», – отметил политолог.
Ранее в Москве открылся международный экспортный форум «Сделано в России». Форум проводится для предпринимателей – экспортеров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. Организаторы – Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, передает ТАСС.
Планируется, что участники форума обсудят вопросы взаимодействия российского бизнеса с зарубежными компаниями, господдержку экспортеров и регулирование поставок, конкретные кейсы по выходу отечественной продукции на рынки других стран.