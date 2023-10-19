Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.4 комментария
США направили в Восточное Средиземноморье новый корабль
США направили в Восточное Средиземноморье новый корабль для «поддержки операций» на Ближнем Востоке
Корабль ВМС США USS Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для «поддержки операций США» в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Шестого флота американских военно-морских сил.
Уточняется, что корабль будет находиться в зоне ответственности Европейского командования ВС США и «взаимодействовать с силами союзников и партнеров» в ходе морских операций и дипломатических мероприятий в рамках «национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников» в регионе, передает ТАСС.
По информации канала Fox News, USS Mount Whitney является самым современным кораблем с возможностями «командования, контроля, связи и разведки».
Известно, что в данный момент корабль прошел через Суэцкий канал.
«Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в водах региона», – отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Восточное Средиземноморье будут направлены либо уже прибыли более 12 тыс. военнослужащих США.