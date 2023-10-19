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Пекин дал оценку переговорам Путина и Си Цзиньпина
МИД Китая: Переговоры Путина и Си Цзиньпина были откровенными и дружественными
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели откровенный, дружественный и глубокий обмен мнениями, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать встречу лидеров двух стран в Пекине.
По ее словам, переговоры между главами двух государств были откровенными, дружественными и глубокими, стороны обменялись мнениями о практическом сотрудничестве в двусторонних отношениях, международном многостороннем сотрудничестве и совместной реализации инициативы «Один пояс – один путь», передает ТАСС.
Мао Нин отметила, что Пекин готов непрерывно обогащать содержание китайско-российского партнерства.
Ранее президент Владимир Путин по итогам визита в Китай рассказал, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.