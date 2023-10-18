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В Катаре обвинили ВС Израиля в ударе по району школы БАПОР на юге сектора Газа
Al Jazeera: Жертвами удара ВС Израиля по району расположения школы БАПОР на юге сектора Газа стали четыре палестинца
Район города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в котором расположена одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), попал под обстрел ВС Израиля, в результате не менее четырех палестинцев погибли и около 50 получили ранения, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
По имеющимся у катарского телеканала сведениям, в результате обстрела района города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в котором расположена одна из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), по меньшей мере четыре палестинца погибли и около 50 получили ранения, передает ТАСС.
Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по данным Минздрава в палестинском анклаве, погибли более 470 человек, еще более 340 пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что доказал президенту США Джо Байдену непричастность ЦАХАЛ к инциденту.