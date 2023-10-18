Лавров оценил позицию КНДР по вхождению новых регионов в состав России

В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр

Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал о принципах выбора символов для новых российских купюр

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Подбор символов для российских банкнот ведется на основе деления страны на федеральные округа, а не на отдельные регионы. Если на прежних купюрах были представлены Хабаровск и Ярославль как отражение Дальневосточного и Центрального округов, то теперь мы видим Нижний Новгород, который символизирует Приволжский федеральный округ, и Екатеринбург (Уральский федеральный округ)», – рассказал Кирилл Бабаев, приглашенный специалист Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

«Если говорить о том, каким образом выбирали конкретные памятники, то это вопрос к дизайнерам – они смотрят, чтобы символ хорошо смотрелся на купюре, имел подходящие форму, размеры, композицию и прочее. Кроме того, я думаю, что в данном случае были найдены наиболее привлекательные с точки зрения туризма памятники, но при этом не самые популярные и, скажем так, не «заезженные». Это может привлечь внимание людей к этим достопримечательностям», – добавил собеседник.

«При этом очевидно, что окончательным выбором и утверждением того, какие памятники будут представлены на банкнотах, занимается федеральный центр по согласованию с администрациями регионов и руководством федеральных округов», – отметил он.

«В России очень много городов, которые бы хотели бы быть отражены на купюрах. Из множества вариантов были выбраны Нижний Новгород и Екатеринбург, но это ни в коем случае не значит, что другие регионы и федеральные округа не достойны также быть представлены на российских банкнотах. Какие-то банкноты внедряются, какие-то выводятся из оборота, это обычный принцип ротации», – подчеркнул Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

«Естественно, представленные на банкнотах символы всегда что-то значат для нашей страны. Нижний Новгород, например, как мы знаем – знаковый город в истории становления российской государственности. Ну и конечно, никакой корреляции между номиналом банкноты и значимостью представленных символов и регионов нет – для нас они все одинаково важны», – резюмировал парламентарий.



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В понедельник Банк России представил и начал вводить в обращение новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной стороне изображен челябинский гранитный памятник «Сказ об Урале», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, и стела «66 параллель» в Салехарде, на оборотной стороне – стела «Европа – Азия».

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии, сообщается на сайте регулятора.

Как сказал на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры имеют «усиленный защитный комплекс», повышенную износоустойчивость и снабжены QR-кодом, с помощью которого можно узнать о признаках подлинности банкнот. Банкноты будут поступать в обращение постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года, печать которых ЦБ прекратит.

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что при создании модернизированных купюр использованы только собственные решения, без участия поставок материалов из недружественных государств. По его словам, программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр уже разработано, «Гознак» готов представить его работу уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Ранее Трачук заявил, что возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в 2023 году. Напомним, зампредседателя ЦБ РФ Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.