  • Новость часаСовбез ООН отклонил поправки России к резолюции по ситуации в Газе
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    Как полсотни героев отразили первый удар украинского контрнаступления
    Шойгу поручил проработать экстрадицию из Канады бывшего эсэсовца Гуньки
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    Максима Галкина перепутали с другим иноагентом
    Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю
    МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу Аль-Ахли
    Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Берлин и Лондон исключили былое сотрудничество с РФ в энергетике в будущем
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

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    18 октября 2023, 17:46

    Лавров оценил позицию КНДР по вхождению новых регионов в состав России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в вопросе спецоперации на Украине и вхождения новых регионов в состав России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в КНДР в среду.

    «Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», – сказал министр на официальном приеме от имени правительства КНДР, передает ТАСС.

    Лавров назвал свой визит в республику хорошей возможностью для обсуждения реализации договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на аэродроме Восточный.

    «Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из доверенностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей», – сказал глава российского МИД.

    Ранее Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран.

    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    16 октября 2023, 19:29
    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал о принципах выбора символов для новых российских купюр

    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Символы на новых российских банкнотах были выбраны на основе принципа ротации – по принадлежности к федеральным округам. Центробанк оценивал символы, исходя из дизайнерской и туристической привлекательности, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов и экономист Кирилл Бабаев. В понедельник Центробанк представил новые купюры 1000 и 5000 рублей.

    «Подбор символов для российских банкнот ведется на основе деления страны на федеральные округа, а не на отдельные регионы. Если на прежних купюрах были представлены Хабаровск и Ярославль как отражение Дальневосточного и Центрального округов, то теперь мы видим Нижний Новгород, который символизирует Приволжский федеральный округ, и Екатеринбург (Уральский федеральный округ)», – рассказал Кирилл Бабаев, приглашенный специалист Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

    «Если говорить о том, каким образом выбирали конкретные памятники, то это вопрос к дизайнерам – они смотрят, чтобы символ хорошо смотрелся на купюре, имел подходящие форму, размеры, композицию и прочее. Кроме того, я думаю, что в данном случае были найдены наиболее привлекательные с точки зрения туризма памятники, но при этом не самые популярные и, скажем так, не «заезженные». Это может привлечь внимание людей к этим достопримечательностям», – добавил собеседник.

    «При этом очевидно, что окончательным выбором и утверждением того, какие памятники будут представлены на банкнотах, занимается федеральный центр по согласованию с администрациями регионов и руководством федеральных округов», – отметил он.

    «В России очень много городов, которые бы хотели бы быть отражены на купюрах. Из множества вариантов были выбраны Нижний Новгород и Екатеринбург, но это ни в коем случае не значит, что другие регионы и федеральные округа не достойны также быть представлены на российских банкнотах. Какие-то банкноты внедряются, какие-то выводятся из оборота, это обычный принцип ротации», – подчеркнул Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Естественно, представленные на банкнотах символы всегда что-то значат для нашей страны. Нижний Новгород, например, как мы знаем – знаковый город в истории становления российской государственности. Ну и конечно, никакой корреляции между номиналом банкноты и значимостью представленных символов и регионов нет – для нас они все одинаково важны», – резюмировал парламентарий.

    На ваш взгляд
    Вы считаете необходимым введение в оборот в России купюры номиналом в 10 тысяч рублей?



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    В понедельник Банк России представил и начал вводить в обращение новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной стороне изображен челябинский гранитный памятник «Сказ об Урале», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, и стела «66 параллель» в Салехарде, на оборотной стороне – стела «Европа – Азия».

    Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии, сообщается на сайте регулятора.

    Как сказал на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры имеют «усиленный защитный комплекс», повышенную износоустойчивость и снабжены QR-кодом, с помощью которого можно узнать о признаках подлинности банкнот. Банкноты будут поступать в обращение постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года, печать которых ЦБ прекратит.

    Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что при создании модернизированных купюр использованы только собственные решения, без участия поставок материалов из недружественных государств. По его словам, программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр уже разработано, «Гознак» готов представить его работу уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

    Ранее Трачук заявил, что возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в 2023 году. Напомним, зампредседателя ЦБ РФ Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

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    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

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    16 октября 2023, 20:10
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили израильские СМИ.

    Как пишет Haaretz, главной темой разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация вокруг сектора Газа, передает ТАСС. Канцелярия израильского премьера сообщения о телефонном разговоре двух лидеров пока не комментирует.

    Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    16 октября 2023, 06:51
    Анкара выразила надежду на согласование дорожной карты по газовому хабу в этом году

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара оценила готовность Москвы в кратчайшие сроки согласовать дорожную карту по проекту газового хаба в Турции, сообщил источник в администрации президента страны Реджепа Эрдогана.

    По информации источника, в Анкаре приветствуют настрой российских партнеров к скорому завершению дорожной карты по этому проекту – ожидается, что до конца года стороны смогут согласовать все детали и приступить к реализации проекта, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

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    16 октября 2023, 16:54
    Рябков: Россия приложит все усилия для вывоза россиян из Израиля

    Замглавы МИД Рябков: Россия приложит все усилия для эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта

    Tекст: Валентина Григоренко

    Москва прорабатывает вопрос выезда россиян из зоны риска палестино-израильского конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на совещании у президента России Владимира Путина.

    Как указал Рябков, Россия приложит все усилия, чтобы максимально взаимодействовать с партнерами и единомышленниками по политической линии, для того чтобы купировать текущий момент и создать условия для выезда из зоны палестино-израильского конфликта россиян, передает ТАСС.

    По его словам, данная работа проходит по линии посольств, российского представительства при Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб, департамента Ситуационно-кризисного центра, во взаимодействии со всеми ведомствами.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта совместно с Каиром.

    В субботу в посольстве России в Израиле заявили, что число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время активных боевых действий не приходится ожидать систематизированной информации, поэтому пока нет точных данных о судьбе россиян в Израиле и Палестине.

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    17 октября 2023, 15:52
    Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

    Более 340 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

    Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»
    @ Пресс-служба конкурса

    Tекст: Александра Юдина

    С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 60 тыс. семей, то есть более 340 тыс. человек, сообщил на первом заседании Наблюдательного совета конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия – страна возможностей» – и, как всегда, оказался прав. Участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз – уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны», – отметил Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он подчеркнул, что все семейные команды «совершенно удивительные» – они предмет гордости для России. «Главное, чтобы в результате конкурса об этих людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна», – сказал Кириенко.

    На заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа. Кириенко отметил, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.

    Кроме того, Кириенко привел несколько примеров ярких историй участников, которые уже подали заявки на конкурс «Это у нас семейное». Например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре этого года отметят юбилей – 70 лет совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. Самая многочисленная на данный момент команда Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приемные.

    Учитель начальных классов Ульяна Каретникова из села Репное Саратовской области – представитель династии педагогов, которая началась еще в XIX веке. Их общий трудовой стаж – более 500 лет. Ларины – династия атомщиков, из поколения в поколение члены семьи работают на градообразующем предприятии – Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед. Есть даже династия гармонистов из Вологодской области. Всех членов семейной команды Малышевых объединяет любовь к игре на гармони.

    Как добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, в данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников – это родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 5% – другие родственники, а 1% – прабабушки и прадедушки.

    Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (29%), Приволжского (20%), Сибирского (12%) и Уральского (11%) федеральных округов. Южный федеральный округ вместе с новыми регионами, а также Северо-Западный федеральный округ заявили по 10% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

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    16 октября 2023, 16:22
    В МИД заявили о риске обострения палестино-израильского конфликта

    Замглавы МИД Рябков: Палестино-израильский конфликт имеет тенденцию к обострению

    Tекст: Валентина Григоренко

    Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта имеет тенденцию к обострению, операция Израиля носит неизбирательный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на совещании по оперативным вопросам у президента России Владимира Путина.

    Рябков подчеркнул, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта может обостриться. По его словам, все военные операции, которые проводит Израиль, имеют неизбирательный характер, поэтому может присутствовать угроза наземной операции вхождения в Газу, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

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    18 октября 2023, 15:04
    В России собрались внести изменения в указ о многодетных семьях

    Вице-премьер Голикова заявила, что российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Так, согласно поручению российского лидера Владимира Путина прорабатываются изменения в датированный началом 90-х 431-й указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами, передает ТАСС.

    Голикова допустила, что этот шаг продиктован необходимостью уточнения уровня бюджетной обеспеченности таких семей.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи гордостью России.

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    17 октября 2023, 11:35
    «Лента» выкупила сеть магазинов у дома «Монетка»

    Федеральный ретейлер «Лента» выкупил сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Один из представителей крупнейших российских ретейлеров «Лента» решил приобрести сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.

    Уточняется, что покупка сети «Монетка» направлена на развитие формата магазинов у дома, это поможет «Ленте» переквалифицироваться в «мультиформатного игрока», передает Ura.ru со ссылкой на «Лента Бизнес».

    Известно, что сделку «Лента» оплатила за счет имеющихся средств и заемного финансирования. В результате сделки общая торговая площадь приобретаемых активов составит 606 тыс. квадратных метров.

    В связи с распространением новости о покупке сети магазинов «Монетка» акции «Ленты» выросли на 3,6% на открытии торгов, достигнув 777 рублей за бумагу, однако позднее замедлился до 1,47%, а акции торговались на уровне 761 рубля.

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    18 октября 2023, 12:21
    СМИ: Российские банки готовятся к повышению ключевой ставки

    РБК: Банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки в октябре

    Tекст: Александра Юдина

    Российские банки заняли у Центрального банка более 7 трлн рублей, это может свидетельствовать о том, что банки увеличивают резервы в ожидании очередного увеличения ключевой ставки, следует из статистики регулятора и опрошенных экспертов.

    Отмечается, что 12 октября обязательства банков увеличились до 6,98 трлн рублей, на следующий день – до 7,14 трлн рублей, а 17 октября снизились до 3,27 трлн рублей, вследствие чего долг кредитных организаций перед ЦБ превысил объем размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ средств, передает РБК.

    По мнению экспертов, рост долга сектора перед регулятором является признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, передает «Газета.Ru».

    В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Как заявляли в ЦБ РФ, инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

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    17 октября 2023, 11:25
    Песков назвал бездоказательными заявления о поставках оружия из КНДР в Россию

    Песков: Ни одна из разведок не предоставила доказательств о поставках оружия КНДР в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждения британских и американских разведок о том, что КНДР якобы начала поставку вооружений в Россию, не подкреплены доказательствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Северная Корея – ближайший сосед России, с которым будут развиваться взаимовыгодные отношения  во всех областях, передает ТАСС.

    «Это – наше суверенное право и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», – подчеркнул Песков.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

    Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер.

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    17 октября 2023, 10:58
    На первый конкурс президентских грантов 2024 года подали более 10 тыс. проектов

    На первый конкурс президентских грантов 2024 года подано 10 тыс. 827 проектов

    Tекст: Александра Юдина

    Завершился прием заявок на 17-й по счету конкурс фонда президентских грантов – 9 тыс. 458 некоммерческих организаций из 88 регионов страны представили свои инициативы, 47 проектов подано из новых регионов.

    Отмечается, что в топ-3 популярных грантовых направлений по количеству инициатив вошли такие вопросы, как «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 2  тыс. 58 (19%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 1 тыс. 689 (15,6%), «сохранение исторической памяти» – 1 тыс. 686 (15,6%).

    В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей – 5 тыс. 45 инициатив (46,6%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей – 4 тыс. 805 поданных проектов (44,4%).

    Известно, что 25 октября состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будет принято решение по заявкам, поданным с нарушением положения о конкурсе.

    Победители конкурса будут определены в январе 2024 года. Финансирование поддержанных инициатив начнется с 1 февраля 2024 года.

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    17 октября 2023, 12:28
    В ОП России рассказали о роли учителя в освещении событий Великой Отечественной

    В Москве прошел форум «Без срока давности: уроки прошлого во имя будущего»

    Tекст: Александра Юдина, Ольга Никитина

    Роль учителя в освещении событий Великой Отечественной войны заключается в том, чтобы продвигать информацию, которая поможет ученикам, опираясь на события прошлого, понять события настоящего и спрогнозировать будущее, заявила первый заместитель председателя комиссии ОПРФ по добровольчеству и молодежной политике и директор АНО АСТИК Елена Родионова.

    «Геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны – непростой период истории, особенный для детского восприятия. Как, не травмируя, донести историческую правду, не умаляя весь ужас преступлений… Призываю на форуме собрать, а затем и апробировать лучшие технологии коллег», – сказала Родионова на Всероссийском форуме «Без срока давности: уроки прошлого во имя будущего», который завершается в Москве.

    На форуме обсуждались современные образовательные технологии сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации исторических событий. В мероприятии приняли участие более 200 специалистов сферы воспитания из 38 регионов страны, а также из Белоруссии.

    Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко со своей стороны поблагодарила учителей и педагогов за их миссию по историческому просвещению детей и молодежи и работу в проекте «Без срока давности».

    На форуме презентовали электронный комплект просветительских материалов для специалистов системы воспитания, который включает интерактивные методики проведения внеурочных занятий на основе фактов геноцида мирного населения СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

    Уточняется, что методический конструктор разработан на основе материалов судебных процессов по признанию фактов геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, прошедших в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Крыму, а также в Петербурге.

    На площадке Общественной палаты участники форума презентовали свои методики и технологии сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации исторических и современных событий на тематических секциях, модераторами которых выступили федеральные эксперты.

    Самой дискуссионной секцией стала секция «Патриотическое воспитание в медиапространстве», где Булычева Надежда, продюсер, медиаменеджер, руководитель АНО «Третья Планета», Костин Константин, историк, педагог, режиссер театра и кино, Афанасьев Михаил Васильевич, продюсер, рассказали участникам об особенностях создания патриотического контента для молодежи в современных условиях.

    Патриотические проекты НКО, РДДМ «Движение первых» обсуждали вместе с Романом Семеряком, начальник отдела проектов в сфере патриотического воспитания Движения, а доктор педагогических наук Александр Прутченков обсудил с участниками «Растим гражданина: эффективные технологии гражданского воспитания».

    Специально для участников форума состоялась творческая встреча с Александром Григорьевичем Звягинцевым – заместителем директора Института государства и права РАН, заместителем руководителя Национального исследовательского центра правового наследия Нюрнбергского процесса ИГП РАН, государственном советником юстиции первого класса, драматургом, киносценаристом и режиссером.

    Участники узнали, почему Александр Григорьевич стал интересоваться темой геноцида и проекта «Без срока давности», посмотрели авторский документальный фильм о Нюрнбергском процессе, а также получили автографы творческого деятеля.

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