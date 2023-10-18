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    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    6 комментариев
    18 октября 2023, 15:29

    Раненный во время нападения на группу дошкольников ребенок умер в Польше

    Tекст: Александра Юдина

    Тяжело раненный ножом ребенок в Польше скончался, сообщили в эфире радиостанции RMF FM.

    По информации польского СМИ, жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось, передает РИА «Новости».

    Известно, что напавшим оказался 71-летний местный житель, он задержан. Его мотивы пока не известны, он направлен на медицинское освидетельствование.

    Ранее сообщалось, что группа детей была на прогулке, когда к ним подошел незнакомец и начал угрожать детям, после чего ранил ножом пятилетнего мальчика и убежал с места происшествия.

    15 октября 2023, 22:56
    Exit poll: Оппозиция в Польше суммарно набирает большинство на выборах парламента

    Exit poll: Оппозиция в Польше суммарно набирает более 50% на выборах парламента

    Tекст: Александра Юдина

    Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на выборах парламента страны с результатом в 36,8%, однако оппозиционные партии Польши суммарно набирают более 50% голосов в парламенте, следует из распространенных Польским телевидением данных exit poll.

    По данным опроса, правящая партия Польши – право-популистская «Право и справедливость» лидирует на выборах с результатом 36,8%, а ее ближайший преследователь оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» набрала 31,6% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

    Так, несмотря на лидерство PiS, коалиция либеральной партии «Гражданская коалиция» и блоком «Третий путь» дает оппозиции большинство в парламенте.

    Известно, что лидер оппозиции Дональд Туск уже поздравил однопартийцев с победой.

    Центристский блок «Третий путь» предварительно расположился на третьем месте с 13% голосов избирателей, «Левые» набрали 8,6% голосов, а коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила 6,2% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.

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    16 октября 2023, 09:36
    Правящая партия Польши улучшила результат после подсчета 10% голосов
    Правящая партия Польши улучшила результат после подсчета 10% голосов
    @ Attila Husejnow/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) улучшила свой результат, получив 40,17% после подсчета 10,3% голосов избирателей на прошедших 15 октября парламентских выборах, сообщила Польская избирательная комиссия.

    В то же время отмечается, что крупнейшее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция» (ГК) получила 26,55% голосов, а объединение «Третий путь» – 13,66%, передает ТАСС.

    Ранее по результатам экзитполов оппозиция в Польше суммарно набрала более 50% голосов на выборах парламента.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.

    Коментарии (5)
    16 октября 2023, 12:40
    Эксперты предрекли Польше политический кризис после выборов
    Эксперты предрекли Польше политический кризис после выборов
    @ Wiktor Dabkowski/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в польский парламент продемонстрировали существовавший в польском обществе политический раскол. Если оппозиции удастся создать коалицию и сформировать правительство, то страну ждет внутренний кризис. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Напомним, в минувшее воскресенье в Польше прошли парламентские выборы.

    «Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Президент страны Анджей Дуда сказал, что выдаст мандат на формирование правительства той партии, которая наберет наибольшее число голосов на выборах. На данный момент это правящая «Право и справедливость», набравшая по разным данным от 36 до 40%», – поясняет собеседник.

    «Однако «Право и справедливость» должна будет договориться с другими политическими силами о создании коалиции. В частности, ей нужно подтягивать в свою коалицию «Конфедерацию», набравшую около 6-7% голосов. Кроме того, правящей партии необходимо что-то сделать с «Третьим путем», например, попытаться отторгнуть от него «Польскую крестьянскую партию», – отмечает он.

    «Оппозиционной «Гражданской платформе» также необходимо создавать коалицию, чтобы получить право формировать правительство. Однако это партия вождистского типа, а ее лидер Дональд Туск очень амбициозный политик, что мешает ему договариваться с другими политическими силами. И если альянс с «Левыми» вполне вероятен, то с «Третьим путем» сотрудничать будет достаточно сложно», – подчеркнул собеседник.

    «Если «Гражданская платформа» все же сможет организовать коалицию и сформировать правительство, то Польшу может ожидать крупный политический кризис. Президент Анджей Дуда не потерпит конкуренции и не даст оппозиции спокойно жить. Дело может дойти до внеочередных парламентских выборов», – акцентировал эксперт.

    «Для России оптимальным вариантом является победа «Права и справедливости». В таком случае остается небольшой шанс на улучшение отношений между нашими странами. «Гражданская платформа» ориентирована на ЕС и не может быть самостоятельной во внешней политике», – резюмировал Стремидловский.

    «Если в Польше меняется власть, то ключевым фактором, удерживающим государство от дестабилизации, становится внешнее администрирование. Это расколотая страна, ее внутреннее состояние сами жители последние восемь лет называют польско-польской войной. Она до сих пор была холодной, хотя дважды находилась на грани перехода в горячую стадию. В 2016 году из-за судебной реформы и в 2021 году из-за запрета абортов», – пишет в Telegram-канале Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Смена власти и пересмотр новым правительством самых скандальных решений «Права и справедливости» накануне президентских выборов 2024 года – третий критический момент. Здесь необходима модерация Вашингтона, чтобы напомнить, что при некоторых неразрешимых противоречиях есть сущностные вещи, которые должны объединять польских либералов и консерваторов», – отмечает он.

    «Если либералы и левые сформируют большинство в Сейме, то Польше предстоит очень веселый период противостояния президента, парламента и правительства. Так уже было в 2007-2010 годах, когда покойный Лех Качиньский в меру своих полномочий ставил подножки Дональду Туску. Сейчас будет аналогичная ситуация. Президент Анджей Дуда от «Права и справедливости» против правительства «Гражданской платформы», – акцентирует эксперт.

    «Есть искушение сделать вывод, что теперь Варшава погрязнет во внутренней сваре и ей будет не до внешней политики. Однако это ошибка. Международные отношения, армия и госбезопасность по польской Конституции относятся к полномочиям президента, так что профильные ведомства в правительстве либералов будут возглавлять представители «Права и справедливости», – подчеркнул политолог.

    «Поэтому ставленники Дуды будут отрываться по полной, чтобы на президентских выборах победил кандидат от «Права и справедливости». А объектами приложения их усилий станут Германия, Россия и Украина», – резюмировал Носович.

    Согласно уточненным данным экзитполов по состоянию на 10.30 16 октября, результаты выборов в польский Сейм были следующими: первое место занимает правящая в республике восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Предварительно она набрала 36,6% голосов (198 мандатов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

    Потенциальный партнер «Права и справедливости» по коалиции – националистическая партия евроскептиков «Конфедерация» – получает 6,4% (14 мандатов). Этого недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство.

    Крупнейшая оппозиционная «Гражданская коалиция» Туска, по новым данным, получает 31% голосов (161 мандат), потеряв 0,6%. Центристское объединение «Третий путь» завоевало 13,5% голосов (57 мандатов), что на 0,5% больше первого результата, «Левые» сохранили прежние 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел из 460.

    ТАСС пишет, что лидер центристского объединения «Третий путь» Владислав Косиняк-Камыш уже исключил возможность создания совместной парламентской коалиции его движения с правящей партией «Право и справедливость».

    Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник. На данный момент подсчитано только 15% бюллетеней.

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    15 октября 2023, 19:50
    Поляки показали рекордную явку на выборах в парламент страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выборах в польский парламент явка составила 57,54%, сообщил на пресс-конференции зампред Государственной избирательной комиссии (ГИК) Сильвестр Марчиняк.

    До 18.00 мск в выборах поучаствовали свыше 16 млн избирателей, это составило рекордные 57,54%, сказал Марчиняк, передает ТАСС.

    На предыдущих выборах в парламент в 2019 году показатель доходил лишь до 45,94%.

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    18 октября 2023, 08:30
    В России предложили запретить вегетарианство для детей

    В России предложили законодательно запретить вегетарианство для детей

    Tекст: Александра Юдина

    В России на законодательном уровне нужно рассмотреть вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства несовершеннолетних детей, внесла предложение уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

    Уточняется, что копия такой инициативы направлена на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, а также в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, передает RT.

    Волынец подчеркнула, что модные пищевые привычки могут вызвать у детей дефицит витаминов В12 и D, участвующих напрямую в формировании нормального функционирования опорно-двигательного аппарата.

    Более того, по ее словам, дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода, а это вызывает анемию, неврастению, тяжелое отставание в росте и развитии, нарушения моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов.

    Волынец добавила, что ввиду отсутствия в российском законодательстве положений, которые грозили бы наказанием для родителей, принуждающих детей к вегетарианству без врачебной необходимости, довольно сложно бороться с альтернативными способами питания.

    В этой связи уполномоченный по правам ребенка в Татарстане призвала власти рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей.

    Напомним, органы опеки и попечительства Ставропольского края изъяли у жительницы Кисловодска полуторагодовалую дочку, которая была истощена и весила вдвое меньше нормы. Мать была не согласна с действиями опеки, считая, что ее дочь «просто худенькая».

    Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения свою дочь.

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    16 октября 2023, 14:14
    ФРГ решила ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

    Welt: Германия решила ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии уведомило Еврокомиссию о планах введения стационарного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, сообщил телеканал Welt со ссылкой на источники в МВД ФРГ и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    По данным телеканала, министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) проведет встречу со своими коллегами из Польши, Чехии и Швейцарии, чтобы обсудить детали установки стационарного контроля, передает ТАСС.

    В настоящее время стационарные посты действуют в Германии только на границе с Австрией.

    Ранее замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик заявил, что большинство нелегальных мигрантов, которые просят убежища в Польше, позже добираются до Германии, специально «обманывая глупую Европу».

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    18 октября 2023, 09:18
    В Польше испугались появления украинской партии

    Do Rzeczy: В Польше могут основать «Украинскую партию»

    В Польше испугались появления украинской партии
    @ Mateusz Slodkowski/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возникновение в Польше учитывающей интересы Киева «украинской партии» может негативно сказаться на ситуации в стране, сообщает польское издание Do Rzeczy.

    В материале указано, что миллионы выехавших за рубеж украинцев благодаря созданию своей партии смогут в будущем эффективно служить интересам Киева за пределами своей страны, передает «Царьград».

    Как отмечают авторы статьи, в ближайшие пять лет несколько сотен тысяч украинцев станут гражданами Польши с политическими правами и этим могут влиять на ситуацию в стране, причем не всегда положительно.

    Издание также указывает, что уставшие от коррупции в своей стране украинцы, могут начать испытывать гордость за Украину, а это придаст им мотивации принимать активное участие в лоббировании интересов Киева на территории Польши.

    Ранее в польских СМИ начали появляться предупреждения о превращении страны в двунациональное государство в связи с наплывом украинских беженцев. Они писали о том, что в итоге этот процесс приведет к превращению страны в новообразование под названием «Укрополия».

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США.

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    17 октября 2023, 10:46
    Песков сказал, как повлияют выборы в Польше на отношения Москвы и Варшавы

    Песков: Парламентские выборы в Польше не изменят отношения Москвы и Варшавы

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошедшие в Польше парламентские выборы вряд ли повлияют на отношения Москвы и Варшавы, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сейчас в польском истеблишменте, по словам представителя Кремля, нет никаких сегментов, которые бы открыто или даже завуалировано намекали на необходимость восстановления отношений с Россией. Для Москвы это главное, указал Песков.

    «Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине», – приводит его слова ТАСС.

    Тем не менее, продолжил Песков, «поляки нас не любят, они с нами не дружат». Польша, как отметил представитель Кремля, занимает весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются России, и Москве это не нравится.

    По результатам подсчета 95% голосов избирателей, правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским лидирует с результатом в почти 36%.

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    17 октября 2023, 13:57
    В Москве завели дело о торговле людьми на многодетную мать

    В Москве завели уголовное дело о торговле людьми на мать 15 детей

    Tекст: Александра Юдина

    На мать 15 детей, которая пыталась запутать окружающих в вопросе, какие дети являются родными, а какие – нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми, сообщили в прокуратуре Москвы.

    В Telegram-канале столичной прокуратуры указано, что от медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании, после этого была начата проверка многодетной семьи.

    В ходе выяснения было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, а также установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

    Из них двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся ей родными, причем трое якобы были рождены с помощью суррогатной матери, а мальчик 2018 года рождения и девочка 2019 года рождения были рождены ею за пределами Москвы.

    Однако следствие выяснило, что в 2010 году женщине провели операцию, последствием которой стала невозможность забеременеть. Более того, генетическая экспертиза показала отсутствие родства между женщиной и ее пятью детьми.

    Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту торговли людьми в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов.

    Как указали в ведомстве, в данный момент 47-летняя женщина вместе с 44-летней соучастницей задержаны.

    Ранее дело о похищении и торговле детьми из многодетных семей раскрыли в Ростовской области.

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    16 октября 2023, 15:29
    Помощь в ходе акции «Детям – в руки» в новых регионах получили 13 тыс. человек

    Tекст: Ольга Никитина

    Около 13 тыс. человек получили адресную помощь в рамках акции «Детям – в руки», которую проводит аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка в новых регионах, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова на пресс-конференции в МИД.

    «В начале апреля 2022 года мы дали старт акции «Детям – в руки», чтобы оказывать адресную помощь, работать по конкретным запросам от конкретных семей. Для этого были открыты пять гуманитарных штабов: в каждом новом регионе и отдельно в Мариуполе. В рамках акции мы уже организовали 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь получили около 13 тыс. человек, всего доставлены 240 тонн помощи на более чем 64 млн рублей», – приводит ее слова ТАСС.

    Львова-Белова отметила, что только в этом году она получила 3 тыс. обращений от семей с детьми, которые нуждались в адресной помощи. Эти запросы касались обеспечения продуктами, одеждой, бытовой техникой, а также помощи в улучшении жилищных условий, получении документов и выплат. Кроме того, на благотворительные средства были оснащены компьютерные классы и ПВР семейного типа, доставлены медикаменты в детские учреждения.

    На прошлой неделе Львова-Белова в рамках благотворительной акции «Детям – в руки» привезла в Сирию гуманитарную помощь для детских приютов Дамаска и его окрестностей.

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    18 октября 2023, 09:13
    Володин раскритиковал идею разрешить осужденным работать учителями

    Володин: Инициатива о праве отбывших заключение работать учителями приведет к ошибкам

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что авторы законопроекта о наделении лиц с погашенной судимостью за особо тяжкие преступления правом работать педагогами отзовут свою инициативу.

    Володин в своем Telegram-канале обратил внимание на обсуждение законопроекта с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами.

    Как заявил спикер Госдумы, этот вопрос был обсужден накануне перед началом пленарного заседания с членами Совета Государственной Думы.

    Володин добавил, что, по общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по детям. Кроме того, по мнению правового управления Думы, инициатива не согласуется со ст. 331 и 351 Трудового кодекса.

    «Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей – они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией. Надеюсь, авторы законопроекта отзовут свою инициативу и не будут доводить ее до заседания Государственной Думы. Иначе ее придется отклонить», – добавил он.

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    18 октября 2023, 12:49
    Мужчина напал с ножом на дошкольников в Польше

    Мужчина напал с ножом на дошкольников в Польше, пятилетний ребенок получил ранение

    Tекст: Александра Юдина

    Неизвестный мужчина в центральной Польше напал с ножом на дошкольников, тяжело ранив пятилетнего ребенка, сообщают польские спасатели.

    По словам пресс-секретаря отделения скорой помощи в Познани Якуба Вакулюка, группа детей была на прогулке, когда к ним подошел незнакомец и начал угрожать детям, после чего ранил ножом пятилетнего мальчика и убежал с места происшествия, передает ТАСС радиостанции RMF FM.

    После короткого преследования напавший на детей был пойман полицией. В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

    В начале октября полиция Нижнего Новгорода начала проверку после нападения на детей с битой.

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    18 октября 2023, 15:04
    В России собрались внести изменения в указ о многодетных семьях

    Вице-премьер Голикова заявила, что российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Так, согласно поручению российского лидера Владимира Путина прорабатываются изменения в датированный началом 90-х 431-й указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами, передает ТАСС.

    Голикова допустила, что этот шаг продиктован необходимостью уточнения уровня бюджетной обеспеченности таких семей.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи гордостью России.

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    18 октября 2023, 09:35
    Путин подчеркнул важность работы детских правозащитников в новых регионах

    Путин назвал институт детских правозащитников авторитетной и востребованной структурой

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

    «Приветствую вас на XXI Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны», – говорится в приветствии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что многогранная деятельность уполномоченных по правам ребенка способствует укреплению традиционных ценностей, реализации масштабных и значимых проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, совершенствование профильного законодательства и правоприменительной практики. Он подчеркнул, что сейчас крайне важно продолжать системную работу в новых регионах России.

    Президент выразил уверенность в том, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а принятые по его итогам решения обязательно найдут воплощение в реальных делах и начинаниях. «Желаю успехов в вашем благородном труде», – подытожил Путин.

    XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в России проводится с 18 по 20 октября в Хабаровске. Участвуют уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, представители администрации президента России, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ и сотрудники их аппаратов, эксперты.

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    18 октября 2023, 11:16
    Львова-Белова открыла XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка

    Львова-Белова открыла XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в российских регионах

    Tекст: Александра Юдина

    С 18 по 20 октября в Хабаровске проходит XXI Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в российских регионах, посвященный 25-летию правозащитного института и его развитию.

    На сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка указано, что Львова-Белова открыла съезд, зачитав приветствие российского лидера Владимира Путина.

    «За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей и специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан», – процитировала она президента.

    Львова-Белова подчеркнула, что президент призвал продолжать системную работу в новых регионах России, выразив уверенность в конструктивном ключе съезда.

    «Этот съезд по праву можно назвать особенным. Мы не стоим на месте, развиваемся, реализуем свои стратегические программы. Все проблемы, которые касаются детей – в фокусе нашего внимания. Это, конечно, и адресная помощь, отработка каждого поступающего обращения, защита прав конкретного ребенка. Но сейчас очень важно выстраивать именно системную работу», – добавила Львова-Белова.

    Уполномоченный добавила, что в программе съезда стоит работа в командах, дискуссии, творческие мастерские, мастер-классы.

    Также планируется, что на съезде будут обсуждать вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов детей в России, посвятив основное внимание совершенствованию правоприменительной практики и законодательных инициатив в сфере детства, реализации наших стратегических программ, взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества, СМИ.

    Кроме того, вместе с экспертами участники съезда разработают рекомендации по проведению мониторингов деятельности детских домов, социально-реабилитационных центров, домов ребенка, органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего использования в работе, в том числе детскими омбудсменами в регионах.

    Как подчеркнул глава края Михаил Дегтярев, съезд выступает продуктивной площадкой для обмена опытом, расширения профессиональных горизонтов, обсуждения задач и поиска эффективных практик.

    «Уполномоченные по правам ребенка, сотрудники органов и учреждений системы профилактики, общественные институты – это большая дружная команда, которая способна дать ответы на все вызовы. Правительство региона сотрудничает с краевым детским омбудсменом Петром Перевезенцевым», – заверил он.

    Ранее Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

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