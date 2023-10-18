Путин сказал, как создать условия для длительного мира на Ближнем Востоке

Путин заявил, что создание палестинского государства даст условия для мира

Tекст: Алексей Дегтярев

«Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи (созданию палестинского государства – прим. ВЗГЛЯД), но, если это было бы так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу», – цитирует Путина ТАСС.

Россия придерживается принципиальной позицией, не связанной с нынешним кризисом, однако этот кризис поднимает «проблему на поверхность».

«Тем не менее мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме», – подчеркнул Путин.

Реакция палестинского лидера Махмуда Аббаса указывает, что он «не относится враждебно к сектору Газа и тем, кто там руководит ситуацией». «Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия. Не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом. Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело, мы не можем здесь руководить этим процессом», – заключил глава российского государства.