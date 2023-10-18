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Путин сказал, как создать условия для длительного мира на Ближнем Востоке
Путин заявил, что создание палестинского государства даст условия для мира
Создание независимого палестинского государства даст условия для длительного мира, заявил президент России Владимир Путин в среду.
«Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать решению этой задачи (созданию палестинского государства – прим. ВЗГЛЯД), но, если это было бы так, это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу», – цитирует Путина ТАСС.
Россия придерживается принципиальной позицией, не связанной с нынешним кризисом, однако этот кризис поднимает «проблему на поверхность».
«Тем не менее мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме», – подчеркнул Путин.
Реакция палестинского лидера Махмуда Аббаса указывает, что он «не относится враждебно к сектору Газа и тем, кто там руководит ситуацией». «Это не значит, что не требуется повышать уровень взаимодействия. Не значит, что не нужно добиваться единства палестинского сообщества или общества в целом. Конечно, палестинцы должны к этому стремиться, но это их дело, мы не можем здесь руководить этим процессом», – заключил глава российского государства.