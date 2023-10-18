Байден в Израиле обвинил «другую сторону» в атаке на больницу в Газе

Байден на встрече с Нетаньяху возложил ответственность за атаку на больницу в Газе на «другую сторону»

Tекст: Елизавета Шишкова

Американский президент заявил, что глубоко опечален взрывом в медучреждении. «На основании того, что я видел, кажется, что это было сделано другой стороной, а не вами», – сказал Байден, обращаясь к Нетаньяху.

Он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США на фоне палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

Между тем сам Нетаньяху во время своей вступительной речи перед встречей с Байденом ничего не сказал про атаку больницы в Газе.

Премьер-министр поблагодарил США за поддержку, отметив, что масштабы сотрудничества, которое есть у Израиля с начала этой войны, достигли «поистине беспрецедентного уровня за всю историю» альянса между странами.

«Мы видим эту поддержку в четком послании, которое вы направили нашим врагам, потребовав не испытывать наше терпение, и в виде двух американских авианосных групп, которые вы направили в регион, чтобы поддержать эти слова действиями», – сказал Нетаньяху.

Байден же пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Израилю.

Президент США заявил, что в ходе эскалации конфликта и атак ХАМАС погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 американец. Байден сравнил движение ХАМАС с Байден на встрече с террористической группировкой «Исламское государство*» (ИГ, запрещена в России).

«Они [ХАМАС] совершали зло и зверства, после которых ИГ кажется несколько более разумным», – сказал глава США. Он подчеркнул, что ХАМАС не представляют всех палестинцев и не принес этому народу ничего, кроме страданий.

Напомним, при атаке на больницу в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Армия Израиля заявила о доказательствах непричастности к атаке на медучреждение.

Мировые лидеры выступили с осуждением атаки на больницу и призвали найти виновных.