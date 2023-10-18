Лидеры Европы и США призвали наказать виновных в атаке на больницу в Газе

Tекст: Ольга Никитина

Так, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что атаке на госпиталь нет никакого оправдания. Она призвала установить все факты. «Ответственные должны понести наказание», – приводит ее слова ТАСС.

При этом она отметила, что солидарность с Израилем не противоречит предоставлению помощи народу Газы. Действия ХАМАС, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, «не имеет ничего общего с палестинским народом». Она сообщила, что ЕК утроила гуманитарную помощь населению Газы до 75 млн евро.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Израиль имеет право защищать себя. Однако это право, по его словам, имеет границы, очерченные международным правом и международным гуманитарным правом. «Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки (на Израиль – прим. ВЗГЛЯД), но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе», – сказал он, назвав палестинцев жертвами ХАМАС и призвав не идентифицировать ХАМАС как палестинский народ.

Боррель заявил, что ЕС пока не располагает информацией о том, кто именно нанес удар, однако подчеркнул, что «война должна вестись по международным правилам». Он добавил, что «отключение газа и воды гражданским не соответствует этим правилам ведения войны».

Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил о необходимости тщательного расследования всех обстоятельств удара по больнице в Газе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «ничто не может оправдать удар по больнице». «Франция осуждает нападение на арабскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибло так много палестинцев. Наши мысли с ними», – написал он в соцсетях, призвав установить все обстоятельства произошедшего.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что «шокирован и глубоко опечален взрывом в больнице». Он поручил своим помощникам собирать данные для выяснения обстоятельств удара по больнице в секторе Газа, сообщили в Белом доме.

США, как отметил Байден, «безоговорочно выступают за защиту мирного населения в условиях конфликта и скорбят по пациентам, медперсоналу и другим невинным людям», которые пострадали и погибли в результате удара. Он сообщил, что уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Соединенное Королевство проведет расследование инцидента совместно со своими союзниками. «Великобритания ясно дала понять: защита гражданского населения должна быть на первом месте», – говорится в его заявлении.

Возмущение по поводу удара по больнице в секторе Газа выразила Япония. Глава МИД страны Еко Камикава потребовал от всех вовлеченных сторон действовать на основе международного права, чтобы избежать дальнейших жертв среди гражданского населения. При этом в заявлении представителя Японии не сказано, кто несет ответственность за произошедшее.

Москва назвала удар по больнице в Газе, в результате которого, по последним данным, погибли около 500 человек и пострадали еще порядка 300 человек, преступным деянием и актом расчеловечивания. Россия призвала Израиль представить доказательства своей непричастности.

Армия обороны Израиля заявляла, что взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава.