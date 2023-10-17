Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.4 комментария
ВСУ получили испорченные снаряды на Купянском направлении
Марочко: Артиллеристам ВСУ на Купянском направлении поставили неликвидные боеприпасы
Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи: на снарядах имеются царапины и следы деформации, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Военный эксперт пояснил, что два автомобиля с БК к 152-мм орудиям прибыли в район Ковшаровки. По его словам, снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации, передает РИА «Новости».
Марочко предположил, что, скорее всего, эти боеприпасы собрали после поражения ВС России одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов «Искандерами-М» и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, цехам с военной техникой, а также пунктам размещения ВСУ и наемников.