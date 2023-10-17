ВСУ получили испорченные снаряды на Купянском направлении

Марочко: Артиллеристам ВСУ на Купянском направлении поставили неликвидные боеприпасы

Tекст: Вера Басилая

Военный эксперт пояснил, что два автомобиля с БК к 152-мм орудиям прибыли в район Ковшаровки. По его словам, снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации, передает РИА «Новости».

Марочко предположил, что, скорее всего, эти боеприпасы собрали после поражения ВС России одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов «Искандерами-М» и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, цехам с военной техникой, а также пунктам размещения ВСУ и наемников.