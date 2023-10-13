Российские войска нанесли восемь ударов «Искандерами» и БПЛА по объектам ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ударами «Искандеров» и БПЛА уничтожены склад хранения катеров типа Willard, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевске Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области.

Также в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделениями Западной группировки войск на Купянском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанска и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Вооруженные силы России за неделю на Донецком направлении отразили 17 атак украинских подразделений у Орехово-Васильевки и Водяного. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 1580 военных, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. В течение недели ВС России отразили 22 атаки штурмовых подразделений ВСУ. Общие потери противника составили более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий, а также реактивная система залпового огня Vampire чешского производства.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями в течение недели улучшили положение по переднему краю и отразили восемь атак противника, пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Всего за неделю противник потерял свыше 1285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевую машину РСЗО «Град».