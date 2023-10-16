Россиянам пообещали дважды в год проиндексировать пенсии

Страховые пенсии неработающих пенсионеров к 2026 году решили увеличить до 25 590 рублей

Tекст: Валентина Григоренко

В заключении Счетной палаты на проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» говорится, что в проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года на 7,5%, с 1 февраля 2025 года и 2026 года – на 4,5% и 4%, с 1 апреля 2025 года и 2026 года – на 2,2% и 2,3% соответственно, передает ТАСС.

В документе указано, что в 2025 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера может составить 24 330 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году составит 13 230,22 рубля, в 2025 году – 14 424,86 рубля, в 2026 году – 15 883,86 рубля, среднегодовой размер накопительной пенсии в 2024 году – 1605,25 рубля, в 2025 году – 1897,84 рубля, в 2026 году – 2141,93 рубля, а среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2024 году – 2474,95 рубля, в 2025 году – 2631,40 рубля, в 2026 году – 2787,85 рубля.

Также среднегодовое число пенсионеров в 2024 году прогнозируется на уровне 43 512,92 тыс. человек, в 2025 году – 43 467,79 тыс. человек, в 2026 году – 43 322,43 тыс. человек.

Отмечается, что повышение размеров социальных выплат и государственных пособий запланировано ежегодно с 1 февраля на уровне прогнозируемой инфляции предыдущего года, в 2024 году – на 7,5%, в 2025 году – на 4,5%, в 2026 году – на 4%.

Кроме того, соотношение среднего размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году составит 26,5%, в 2025 году – 25,8%, в 2026 году – 25,3%. Соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и прожиточного минимума пенсионера в 2024 году составит 175,4%, в 2025 году – 167,2%, в 2026 году – 159,4%.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в России в 2024 году составит чуть больше 23,2 тыс. рублей в месяц.