Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Южная» на этом направлении отразила десять атак украинских штурмовиков у поселков Клещеевка, Андреевка и Марьинка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки, Курдюмовки, Белой Горы и Георгиевки в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли до 460 бойцов, три танка и две боевые бронированные машины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артиллерийские системы М777, польская САУ Krab, два орудия Д-20 и САУ «Акация».

У Славянска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Подразделения группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении поразили живую силу и технику 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны у Новомихайловки, Угледара и Урожайного в ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 70 человек, гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б».

У Зеленого Гая и Алексеевки (Запорожская область) уничтожены два склада боеприпасов.

На Купянском направлении Западная группировка отразила 10 атак украинских штурмовиков 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Новоегоровки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

У Петропавловки, Купянска и Петровского (Харьковская область) поражена живая сила и техника 112-й бригады теробороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

ВСУ на этом направлении потеряли до 85 человек, два танка, две бронемашины, орудие Д-20 и две САУ 2С1 «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки украинских штурмовиков 67-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

ВСУ на этом направлении потеряли до 65 человек, две боевые бронированные машины и две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении отражена атака украинских военных у Вербового в Запорожской области. У Малой Токмачки и Новоданиловки поражена живая сила и техника ВСУ. Украинская сторона потеряла до 55 человек, две бронемашины и два пикапа.

При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, САУ Krab и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.