Путин оценил темпы строительства дорог в России

Путин остался доволен темпами строительства дорог в стране

Tекст: Ольга Никитина

Глава государства подчеркнул, что в нынешнем году «строительство идет в хорошем темпе, уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км. дорог, в том числе более 2 тыс. федеральных и 8 тыс. региональных и местных», передает ТАСС.

«Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. дорог», – отметил Путин. Он напомнил, что в 2022 году это было 29 тыс. км. «Темпы очень хорошие», – оценил президент.

Так, в понедельник открылся отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе (ДНР), мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области, транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

Глава государства регулярно по ВКС и лично принимает участие в открытии новых транспортных объектов. Ранее он говорил о том, что в России «огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры», которые в том числе касаются автомобильных дорог. По словам Путина, для будущего страны чрезвычайно важно развитие транспортной инфраструктуры, за ней «прямо по пятам идет развитие экономики по всем направлениям».

Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства. Путин подчеркивал, что дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны.