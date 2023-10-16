Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?6 комментариев
Конституционный суд Грузии постановил нарушение президентом Основного закона
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, совершившая ряд визитов за границу без согласования с правительством, нарушила конституцию, объявил председатель КС Мераб Турава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Это решение поддержали шесть из девяти членов КС Грузии.
Таким образом, теперь парламент может ставить на голосование вопрос импичмента президента.
Для этого нужно получить 100 голосов, в парламенте Грузии 150 мест, правящая «Грузинская мечта», инициатор иска в КС, имеет всего 84 мандата.
В правящей партии решат, ставить ли вопрос на голосование, в течение пяти дней.
Если вопрос будет вынесен на голосование, процесс должен завершиться в течение двух недель.
«Грузинская мечта» объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Зурабишвили в начале сентября. Поводом стала поездка Зурабишвили в Европу для встречи с европейскими лидерами, в которой правительство ей отказало. У парламентского большинства – 84 голоса из 150, для импичмента необходимо не менее 100.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент Зурабишвили практически исключен.