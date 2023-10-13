Правящая партия оценила вероятность импичмента президента Грузии

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Кобахидзе счел маловероятным импичмент президента Грузии Зурабишвили

Tекст: Антон Антонов

Кобахидзе сообщил, что голосование по импичменту ожидается «на следующей неделе». «Посмотрим, как пройдут эти процедуры», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Имеди».

Кобахидзе заявил, что президент Грузии «с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию». По его мнению, вряд ли удастся «собрать 100 голосов» из 150, «когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе».

По его словам, Зурабишвили и ее сторонники хотели политизировать процесс в конституционном суде, поскольку с правовой точки зрения, не имеют никаких возможностей доказать правоту президента, передает РИА «Новости».

Напомним, саломе Зурабишвили избрали на пост президента в 2018 году на шесть лет. Это были последние прямые выборы президента. «Грузинская мечта» объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Зурабишвили в начале сентября. Поводом стала поездка Зурабишвили в Европу для встречи с европейскими лидерами, в которой правительство ей отказало. У парламентского большинства – 84 голоса из 150, для импичмента необходимо не менее 100.