Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
В США испугались провокации ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль
Politico: В США опасаются провокации со стороны ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль
Во время визита президента США Джо Байдена в Израиль боевики палестинского движения ХАМАС могут предпринять «провокационный удар», пишут американские СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Источник газеты Politico сообщил, что об опасности, которая может ожидать Байдена, свидетельствует визит американских сенаторов, состоявшийся на прошлой неделе. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и другие американские законодатели были вынуждены укрыться в бомбоубежище на время воздушной тревоги, передает ТАСС.
Администрация Байдена, как сообщается, рассматривает возможность визита президента США в Израиль, он может состояться уже на этой неделе. По словам источника газеты, приглашение американский лидер получил от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Сам Байден, как сообщается, хочет продемонстрировать «сильную поддержку» еврейскому государству, а потому заинтересован в поездке, однако визит, по данным источников, может не состояться.
Ранее Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.