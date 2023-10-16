В США испугались провокации ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль

Politico: В США опасаются провокации со стороны ХАМАС в случае визита Байдена в Израиль

Tекст: Ольга Никитина

Источник газеты Politico сообщил, что об опасности, которая может ожидать Байдена, свидетельствует визит американских сенаторов, состоявшийся на прошлой неделе. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и другие американские законодатели были вынуждены укрыться в бомбоубежище на время воздушной тревоги, передает ТАСС.

Администрация Байдена, как сообщается, рассматривает возможность визита президента США в Израиль, он может состояться уже на этой неделе. По словам источника газеты, приглашение американский лидер получил от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сам Байден, как сообщается, хочет продемонстрировать «сильную поддержку» еврейскому государству, а потому заинтересован в поездке, однако визит, по данным источников, может не состояться.

Ранее Израиль посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.