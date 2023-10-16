Путин напомнил, как Киев «выбросил в печку» мирные договоренности

Путин: Россия никогда не возражала против мирного завершения конфликта на Украине

Tекст: Ольга Никитина

«Что касается того, как и что нужно сделать, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда против этого не возражали», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. «Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», – подчеркнул Путин.

«Они объявили, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», – указал президент, отметив при этом, что начавшееся в этом году украинское «контрнаступление» на дало результатов, а привело только к огромным потерям вооруженных сил Украины (ВСУ).

«К сожалению, противная сторона не желает вести переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам», – сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

«Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил президент России, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования. «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – отметил Путин, указав, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

Москва ранее заявляла, что в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.