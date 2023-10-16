В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

Путин оценил возможность ядерной войны

Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

«Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

«Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.



Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.