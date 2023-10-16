Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
В США посоветовали Зеленскому нанять охрану
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США
Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».
«Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.
Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».