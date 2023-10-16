Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik похоронили в Белгороде
Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik Хайбара Акифи похоронили в Белгороде
Семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую в результате атаки украинского дрона, похоронили в Белгороде, сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на канале «Россия 1».
По ее словам, похоронили четырехлетнюю дочь журналиста Амину, его тестя с тещей, а мама Амины Олеся не попала на похороны единственной дочери из-за того, что сама находится в шоковом состоянии в больнице, передает РИА «Новости».
Медиаменеджер добавила, что сам корреспондент приехал навестить семью, провести с ней пару дней. Он все еще находится в коме.
«Он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир Зеленский)», – подчеркнула Симоньян.
В ходе удара беспилотника ВСУ по Белгороду погибла четырехлетняя дочь Акифи, а он сам и его супруга получили ранения. В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь.