Семью раненного во время атаки ВСУ журналиста Sputnik Хайбара Акифи похоронили в Белгороде

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, похоронили четырехлетнюю дочь журналиста Амину, его тестя с тещей, а мама Амины Олеся не попала на похороны единственной дочери из-за того, что сама находится в шоковом состоянии в больнице, передает РИА «Новости».

Медиаменеджер добавила, что сам корреспондент приехал навестить семью, провести с ней пару дней. Он все еще находится в коме.

«Он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир Зеленский)», – подчеркнула Симоньян.

В ходе удара беспилотника ВСУ по Белгороду погибла четырехлетняя дочь Акифи, а он сам и его супруга получили ранения. В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь.