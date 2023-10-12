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    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    12 октября 2023, 16:56

    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду

    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Акифи получил тяжелое ранение, он находится в реанимации, его супруга Олеся также ранена, их четырехлетняя дочь погибла, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    Акифи 29 лет, он сотрудник афганской редакции Sputnik, его супруга – сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук. Источник сообщил, что супруги приехали навестить пожилых родственников в регион.

    В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме. Его супруга в реанимации после операции.

    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (24)
    11 октября 2023, 19:15
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16

    Глава Пентагона Остин пообещал Украине F-16 не раньше следующей весны

    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может начать использовать американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

    Для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы, самый ранний срок использования F-16 на Украине – весна 2024 года, сказал Остин, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 14:27
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Глава МИД Лавров назвал признанием безысходности слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление украинского президента Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией стоит трактовать как признание безысходности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, раз Зеленский сказал, что это – уже завершающая стадия, то стоит отнестись к этому как к признанию безысходности, передает ТАСС.

    «Не могу запретить ему это комментировать», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Зеленский заявил, что конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 23:43
    Зеленский собрался посетить Израиль

    Axios сообщил о намерении Зеленского посетить Израиль

    Зеленский собрался посетить Израиль
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские и израильские чиновники заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль, сообщили СМИ.

    Как сообщает Axios, Киев передал офису главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху официальный запрос на согласование поездки. Стороны обсуждают этот вопрос, переговоры пока остаются на ранней стадии, дата возможного визита не определена, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    12 октября 2023, 07:45
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на 600 м на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и смогли вклиниться в оборону противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

    Астафьев уточнил, что отражены атаки штурмовых групп пятой штурмовой бригады ВСУ, украинские войска потеряли свыше 15 военнослужащих. В свою очередь, российские войска вклинились в оборону ВСУ на 300–600 м в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что продвижению российских войск помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три крупнокалиберных миномета ВСУ и польскую САУ Krab у населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника, передает ТАСС.

    Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, а расчеты тяжелых огнеметных систем – по украинским опорным пунктам в районе Тимковки.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 06:43
    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде

    Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде

    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    Коментарии (16)
    12 октября 2023, 08:50
    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что планы Киева «выбились из графика»

    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ в собственных планах ведения боевых действий «выбились из графика», заявил начальник Главного управления украинской разведки Минобороны Кирилл Буданов.

    По его словам, ВСУ не просто отстают от графика, а полностью из него выбились, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Однако Буданов добавил, что «не все пошло кувырком».

    Кроме того, глава украинской военной разведки отметил, что с середины 2024 года Киев ожидает сокращения военной помощи от западных стран.

    «Дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести, показать и объяснить всем наши потребности, а кроме того, наладить увеличение производства», – заключил он.

    Накануне в Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на то что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 18:34
    Пушилин: ВС России закрепились на новых позициях у Авдеевки

    Пушилин заявил о закреплении ВС России на новых позициях у Авдеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные пытаются закрепиться на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду.

    ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту, уже уничтожено много опорных пунктов ВСУ и склады, сказал Пушилин РИА «Новости». Они закрепляются на новых позициях, подчеркнул глава региона.

    По его словам, у украинских военных наблюдается тенденция к отступлению и оставлению своих позиций в Авдеевке, но пока рано говорить о полном исходе ВСУ оттуда.

    Пушилин предположил, что Киев может отдать такую же «безумную команду», как и в Артемовске, когда было уничтожено множество украинских военных.

    Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 14:43
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское вооружение, которое было поставлено Украине, сообщило турецкое издание dikGAZETE.

    По данным издания, оружие, которое было отправлено на Украину и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля, передает РИА «Новости».

    Этот факт подтверждают в ХАМАС и американские конгрессмены.

    Отмечается, что в прошлом году и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что американское оружие может распространиться за пределы Украины.

    Издание пишет, что продажей оружия на черном рынке занимались лично командиры ВСУ. Так, Украина могла передать ХАМАС американские винтовки М4 и ракеты Stinger.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 09:29
    В Польше предложили выставить счет Украине

    Польский политик Брылка предложила выставить Украине счет за оказанную помощь

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша, чтобы ее «уважали», должна выставить Украине счет за оказанную помощь в ходе конфликта киевского режима с Россией, заявила кандидат в депутаты польского Сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка.

    Брылка в ходе предвыборных дебатов заявила, что благодарность «не является валютой в международных отношениях». По ее словам, помощь Украине со стороны Польши оценивается в 100 млрд злотых (почти 24,5 млрд долларов), передает Ura.ru.

    Кроме того, она предложила выдвинуть жесткие условия в сотрудничестве с киевским режимом, в том числе прекратив «украинизацию» двусторонней торговли. Также Польша, по словам политика, хотела бы иметь доступ к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

    Ранее в Варшаве заявляли, что польско-украинские отношения входят в фазу деконъюнктуры, для возвращения к исходной точке потребуются титанические усилия.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 23:58
    Взрывы прогремели в Харькове

    Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

    Взрывы прогремели в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

    Терехов заявил, что взрыв произошел в одном из районов на окраине Харькова. Воздушная тревога действует еще в пяти областях Украины, передает ТАСС.

    В сентябре Минобороны России сообщало о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 02:20
    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека

    Гладков сообщил о двух погибших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области

    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека
    @ МЧС Белгородской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли мужчина и женщина, под завалами может находиться ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Тела погибших извлекли из-под завалов в Белгороде. Кроме того, Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший мужчина «находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей». Пострадавшая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее «перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга». Один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично. Повреждения получили три машины.

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

    Коментарии (2)
    12 октября 2023, 14:53
    Посла России вызвали в МИД Чехии из-за «ударов» по селу Гроза

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии из-за якобы удара ВС России по украинскому селу Гроза, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.

    В сообщении поясняется, что глава МИД Чехии Ян Липавский через своего заместителя вызвал посла России из-за «российского удара по украинскому населенному пункту Гроза в Харьковской области», передает РИА «Новости».

    Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

    Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.

    Коментарии (10)
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